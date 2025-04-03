Если бы "Титаник" отправился в рейс сейчас: сколько бы пришлось заплатить за билеты сегодня

Катастрофа "Титаника" в Атлантическом океане –это одна из самых трагических страниц в истории человечества, которая одновременно окутана множеством интересных фактов. Одна из областей, которая может особенно заинтересовать, – это цены на билеты на "Титаник".

Сколько нужно было заплатить, чтобы попасть на роскошный лайнер в 1912 году и сейчас, исследовал ресурс Cruise Mummy, пишет 24 Канал.

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Какими были цены на "Титаник" по сравнению с современными круизами

Билеты на "Титаник" в 1912 году стоили от 7 до 870 фунтов стерлингов. По сегодняшним ценам это равно примерно 850 фунтов стерлингов за третий класс и более 105 000 фунтов стерлингов за лучшие каюты первого класса.

Интересно то, сколько стоят билеты в американских долларах. В 1912 году обменный курс между фунтом и долларом был намного выше – за фунт можно было получить почти 5 долларов. Итак, билет в третий класс стоил 35 долларов, а в первый класс – более 4 000 долларов.



Сколько стоили билеты на "Титаник" / Фото с сайта Cruise Mummy

Подсчитано, что во время первого рейса на борту "Титаника" было 324 пассажира первого класса, хотя неизвестно, сколько из них заняли стандартные каюты первого класса, а сколько – каюты-люкс.



Сколько бы пришлось заплатить за билеты на "Титаник" / Сравнительная инфографика Cruise Mummy

На борту было 284 пассажира второго класса и 709 пассажиров третьего класса. Во время плавания "Титаник" был заполнен примерно наполовину.

Итак, если бы все пассажиры первого класса заплатили 30 фунтов стерлингов, то общая стоимость проезда для всех пассажиров составила бы 18 091 фунт стерлингов (90 455 долларов) в 1912 году – или чуть больше 2,2 миллиона фунтов стерлингов (2,75 миллиона долларов) на сегодняшние деньги.



Какой была цена билетов на "Титаник" / Фото с сайта Cruise Mummy

Современные круизные лайнеры не классифицируют каюты как "первый", "второй" или "третий" класс, как это было на "Титанике". Вместо этого они предлагают различные категории кают: от внутренних (без окон) до люксовых апартаментов с балконами и дополнительными удобствами.

Интересно, что люксы и самые дешевые билеты на "Титанике" соответствуют средним ценам на современные круизные лайнеры. Однако стандартные каюты на "Титанике" несколько дороже.

Например, цены на современные люксовые каюты колеблются от 10 000 до 100 тысяч долларов, примерно, как на "Титанике".