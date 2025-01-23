Книга, которая определит ваш вайб: журналисты доверились Google и узнали о себе что-то новое

В сети часто появляются новые тренды, которые помогают лучше узнать себя и других. Один из многих связан с книгами.

В рамках этого тренда нужно загуглить слово "книга" и посмотреть, что выпадет вам первым. Журналисты 24 Канала присоединились к этому.

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Разнообразные книги

Этот тренд простой и не требует никаких усилий. Все, что понадобится – немного времени и Google. Интересно, что журналисты отмечают, что раньше даже не гуглили книги, которые предлагает им сервис.

Такие тренды помогают понять, какими нас видит Google. Часто он предлагает книги, которые мы даже не читали, однако много слышали о них. Выводы поисковик делает на основе того, чем вы интересовались ранее.

Кроме "Черной рады" ничего из того не читала, но гугл хорошо меня знает, по ходу,

– поделилась одна из журналисток.

Приобщиться к этому тренду с друзьями поможет узнать друг друга лучше и просто весело провести время. К тому, если предложенные книги еще не читали, то это отличный способ пополнить список желаемых.

Кроме этого, всегда можно узнать о сюжете из аннотации.

Подборки книгу журналистов 24 Канала: смотрите фото