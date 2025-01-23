Муж Голдберг был моряком, который служил во Второй мировой войне, с 1943 года до его смерти в 2023 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Какие советы дала долгожительница

Женщина считает, что "возраст – это просто число", но в то же время она стремится оставаться в форме, чтобы прожить дольше своего мужа. Голдберг рассказала, что, по ее мнению, помогает ей оставаться активной в 101 год.

Долгожительница выделила три важных фактора: быть активной, есть, что любишь, а также наслаждаться жизнью.



Рут Голдберг Джасков / Фото из фейсбука Atria Rye Brook

Голдберг призналась, что всегда была активной. Она училась у влиятельного современного хореографа Марты Грэм и в молодости играла в теннис. В 101-летнем возрасте она ежедневно занимается на фитнес-занятиях.

Кроме того, долгожительница не придерживается специальной диеты и ест все, что ей хочется, потому что она любит еду.

Также Голдберг Джасков советует стараться наслаждаться жизнью, если вы хотите ее продлить. Она каждую неделю видится с семьей и занимается созданием украшений, что приносит ей радость.

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