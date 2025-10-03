Оказывается, трезубец, который сегодня является главным символом Украины, во времена Руси называли совсем иначе. Современный термин появился только в XIX веке, а тысячу лет назад употребляли другие слова.

Как 1 000 лет назад называли трезубец?

Алферов рассказал, что слово "трезубец" появилось в употреблении ученых только в XIX веке, поэтому оно не является историческим термином времен Руси.

По словам историка, в средневековом украинском государстве символы вроде трезубца или двузубца имели совсем другие названия. Тогда их обозначали тремя общими словами:

"знак";

"печать";

"пьятно".

Трезубец / Фото Винницкой ОВА

Алферов отметил, что слово "знак" имеет индоевропейское происхождение и перекликается с современным английским signature. Термин "печать" в древности означал клеймо и происходил от слова печь, ведь обозначал то, что прижигали, а слово "пьятно" происходит из старославянского языка и переводилось как "след" или "отпечаток", вероятно, сначала оно употреблялось охотниками и было образовано от слова "пятка", "нога" или "копыта".

Когда появился трезубец?

Как пишет Kyiv Post, Владимир Великий впервые применил трезубец как свой символ еще в Х веке, во времена Киевской Руси. До того его отец, Святослав Храбрый, использовал двузуб как знак правящей элиты. Именно поэтому многие специалисты считают, что именно он стал основой современного трезубца.

Трезубец на монете Владимира Великого / Фото Wikipedia

В те времена символы имели большое сакральное значение, поэтому их выбирали очень тщательно. Как только Владимир Великий стал князем, он сразу начал наносить трезубец на монеты и печати, ведь в древности символ нового правителя непременно сначала появлялся на монетах, выпущенных в его честь.

