Виявляється, тризуб, який сьогодні є головним символом України, у часи Русі називали зовсім інакше. Сучасний термін з'явився лише у ХІХ столітті, а тисячу років тому вживали інші слова.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на українського історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова на YouTube.

Дивіться також Український винахід, про який мало хто знає: він полегшив життя мільярдам

Як 1 000 років тому називали тризуб?

Алфьоров розповів, що слово "тризуб" з'явилося у вжитку науковців лише у ХІХ столітті, тож воно не є історичним терміном часів Русі.

За словами історика, у середньовічній українській державі символи на кшталт тризуба чи двозуба мали зовсім інші назви. Тоді їх позначали трьома загальними словами:

"знак";

"печать";

"п'ятно".

Тризуб / Фото Вінницької ОВА

Алфьоров зазначив, що слово "знак" має індоєвропейське походження й перегукується зі сучасним англійським signature. Термін "печать" у давнину означав тавро і походив від слова пекти, адже позначав те, що припікали, а слово "п'ятно" походить зі старослов'янської мови і перекладалося як "слід" чи "відбиток", ймовірно, спершу воно вживалося мисливцями та було утворено від слова "п'ята", "нога" або "копита".

Коли з'явився тризуб?

Як пише Kyiv Post, Володимир Великий уперше застосував тризуб як свій символ ще в Х столітті, за часів Київської Русі. До того його батько, Святослав Хоробрий, використовував двозуб як знак правлячої еліти. Саме тому багато фахівців вважають, що саме він став основою сучасного тризуба.

Тризуб на монеті Володимира Великого / Фото Wikipedia

У ті часи символи мали велике сакральне значення, тому їх обирали дуже ретельно. Як тільки Володимир Великий став князем, він одразу почав наносити тризуб на монети та печатки, адже в давнину символ нового правителя неодмінно спершу з'являвся на монетах, випущених на його честь.

Чому зображення тризубу у Ватикані є унікальним?