Они расположены в недоступной для туристов части собора. Уникальность этих мозаичных изображений в том, что в Ватикане действует строгий запрет на использование символики других государств, передает 24 Канал.

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Как украинский трезубец оказался в Ватикане

В соборе Святого Петра в Ватикане находятся мозаики с изображением князя Владимира и княгини Ольги, украшены золотым трезубцем на синем фоне. Известно, что обе работы появились там в 1989 году.

Инициатором идеи размещения мозаики был представитель украинской диаспоры в США греко-католический священник Василий Лостен. Он несколько месяцев вел переговоры об этом с Ватиканом, в итоге Апостольский делегатом Ватиканской базилики Святого Петра Архиепископ Лино Занини дал положительный ответ Лостену. Автором мозаик выступил итальянский художник, профессор Уго Маццеи.

В соборе Святого Петра можно найти украинский трезубец / Фото "Духовное величие Львова"

Похоже, по настоянию Лостена, художник добавил к образу Владимира трезубец, который считался личным знаком киевского князя. Впрочем, этот символ с 20 века является также и символом независимого украинского государства. Именно с ним происходили украинские освободительные соревнования 1917 – 1921 годов, также его активно использовали украинские повстанцы во время Второй мировой войны, кроме того, он был одним из самых популярных символов украинского государства в диаспоре и среди диссидентов и одним из самых ненавистных символов Украины для российских оккупантов в СССР.

Таким образом, появление трезубца в Ватикане, якобы не как символа государства Украина, а княжеского знака приобрело большое политическое значение, ведь трезубец стал символом основанного в том же 1989-м году "Народного руха", а впоследствии – в 1992-м – официальным гербовым символом независимого государства Украина.

Заметим, что найти эти мозаики непросто, ведь их нет в путеводителях по Собору Святого Петра. Они расположены в алтаре святого Эразма – за статуей святого Петра. Это капелла, предназначена для исповедей, поэтому она закрыта для туристов.

К слову, в 101 году в Херсонесе (Крыму) был казнен четвертый Папа Римский Климент I. Его мощи до сих пор хранятся в Украине.