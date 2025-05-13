Предшественника Льва XIV, Папу Франциска, неоднократно приглашали в Украину, однако этого визита так и не произошло. Кто из римских понтификов посещал Украину – рассказывает 24 Канал.

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Визит Папы Римского в Украину

Официальный визит в Украину осуществлял только один Папа Римский – Иоанн Павел II в июне 2001 года. В целом это был 94-й международный визит Папы Иоанна Павла II.

В Киеве участие в мероприятиях с понтификом приняли участие около 200 тысяч человек, во Львове – около 2 миллионов. Иоанн Павел II тогда встретился с президентом Леонидом Кучмой и с Всеукраинским советом церквей. Представители УПЦ МП не присутствовали на встрече.

Понтифик возглавил 2 мессы и принял участие в двух литургиях византийского обряда.

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Если Лев XVI посетит Украину, то он станет вторым в истории понтификом, который совершит такой визит. В 2022 году украинские власти приглашали Папу Франциска. По данным источников СМИ, понтифик рассматривал возможность визита в Мариуполь, который в то время уже был в блокаде.

Стоит заметить, что на территории Украины в I веке был Папа Климент. Его отправили в ссылку в Херсонес, то есть на территорию Крыма. Там он погиб мученической смертью.