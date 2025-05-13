Попередника Лева XIV, Папу Франциска, неодноразово запрошували в Україну, проте цього візиту так і не сталося. Хто з римських понтифіків відвідував Україну – розповідає 24 Канал.

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Візит Папи Римського до України

Офіційний візит до України здійснював лише один Папа Римський – Іван Павло ІІ у червні 2001 року. Загалом це був 94-ий міжнародний візит Папи Івана Павла ІІ.

У Києві участь у заходах з понтифіком взяли участь близько 200 тисяч людей, у Львові – близько 2 мільйонів. Іван Павло ІІ тоді зустрівся з президентом Леонідом Кучмою та з Всеукраїнською радою церков. Представники УПЦ МП не були присутні на зустрічі.

Понтифік очолив 2 меси та взяв участь у двох літургіях візантійського обряду.

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Якщо Лев XVI відвідає Україну, то він стане другим в історії понтифіком, котрий здійснить такий візит. У 2022 році українська влада запрошувала Папу Франциска. За даними джерел ЗМІ, понтифік розглядав можливість візиту в Маріуполь, який на той час уже був у блокаді.

Варто зауважити, що на території України в І столітті був Папа Климент. Його відправили в заслання у Херсонес, тобто на територію Криму. Там він загинув мученицькою смертю.