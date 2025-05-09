Речь идет о песне "We don`t speak americano". Почему песня снова разрывает чарты – рассказывает 24 Канал.

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Как Папа Римский повлиял на популярность хита

8 мая в Ватикане избрали нового Папу Римского – Роберта Фрэнсиса Прево, который взял себе имя Лев XIV. Новый понтифик стал первым в истории католической церкви Папой Римским родом из Северной Америки, ведь Прево – американец.

Поэтому в TikTok начали появляться видео с новым Папой в сопровождении хита "We don`t speak americano" австралийских исполнителей Yolanda Be Cool и продюсера DCUP, которая была очень популярной в 2010 году. В песне можно услышать слова "папа американо", которые теперь буквально описывают американского понтифика.

"We don`t speak americano": смотрите видео

Конечно, в песне не шла речь о Папе Римском, однако в нынешней ситуации это звучит забавно, поэтому за последние сутки появились несколько тысяч видео под эту песню, которые собрали по несколько миллионов просмотров и лайков.

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Нового Папу в Ватикане выбрали на второй день конклава в 4-м туре голосования. Интронизация Папы Льва XIV состоится 18 мая.