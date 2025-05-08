К Роберту Фрэнсису Прево, которого избрали новым Папой Римским, имя Лев выбирали еще 13 понтификов, которые оставили немалый след в истории церкви. Больше расскажет 24 Канал.

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Кто носил имя Лев

Первым Папой с этим именем был Лев I Великий, который возглавлял церковь 21 год в V веке. По преданию, понтифик лично вышел к вождю гуннов Аттиле, войска которого подошли к Риму. После встречи с Папой вождь приказал войскам отступить. Канонизирован церковью как святой.

Папа Лев II был борцом с иересью монофелитов и принимал активное участие в противостоянии с лангобардами. Также канонизирован как святой.

был борцом с иересью монофелитов и принимал активное участие в противостоянии с лангобардами. Также канонизирован как святой. Папа Лев III вошел в историю как понтифик, который дважды короновал Карла Великого – сначала как короля, а затем – как императора. Также канонизирован как святой.

вошел в историю как понтифик, который дважды короновал Карла Великого – сначала как короля, а затем – как императора. Также канонизирован как святой. Папа Лев IV тоже провозглашен святым. Понтифик активно участвовал в противостоянии с сарацинами, укреплял стены Рима и впервые отделил стенами Ватикан от города. Также работал над созданием союзов против сарацин.

тоже провозглашен святым. Понтифик активно участвовал в противостоянии с сарацинами, укреплял стены Рима и впервые отделил стенами Ватикан от города. Также работал над созданием союзов против сарацин. А вот Льву V не повезло. Его понтификат длился всего 30 дней в темные времена для церкви в Х веке. Его сместил антипапа и по его приказу понтифика убили.

не повезло. Его понтификат длился всего 30 дней в темные времена для церкви в Х веке. Его сместил антипапа и по его приказу понтифика убили. Чуть больше повезло Льву VI, но его понтификат пришелся на те же времена. В его приоритетах была борьба против угрозы арабского вторжения в Европу.

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Лев VII не хотел быть Папой, но согласился на это под давлением правителя Рима. Не имел особых амбиций и вошел в историю как понтифик, который позволил изгонять из Германии евреев, если те не хотели принимать крещение. Лев VIII особо в истории не отметился – потому что как и 3 предыдущие понтифики был избран во времена темного периода порнократии.

Лев IX был реформатором, пытался централизовать власть в церкви и участвовал в противостояниях против норманнов. Однако во время его понтификата церковь окончательно разделилась на католическую и православную. В католической церкви его почитают как святого.

Вплоть до XVI века это имя не использовали, до Льва Х. В историю он вошел как понтифик, во времена которого активно продавали индульгенции – документы об отпущении грехов. Во время его понтификата восстал Мартин Лютер и началась Реформация. Лев Х отлучил Лютера от церкви.

Лев XI вошел в историю как Папа, который был на престоле меньше всего – с 1 по 27 апреля 1605 года. Вероятно, умер от воспаления легких.

Лев ХІІ известен как борец против тайных организаций. Также его считают, так сказать, антивакцинатором. По неподтвержденным свидетельствам, понтифик выступал против прививок от оспы.

Лев XIII был Папой четверть века с 1878 по 1903 годы. В частности он был большим сторонником Украинской греко-католической церкви, Он хотел повысить Галицкую митрополию до уровня патриархата, но против этого выступили венгерские и польские епископы. Также он открыл украинскую семинарию в Риме.

Как видим, среди понтификов с этим именем – борцы и реформаторы, если говорить о тех, кто стоит быть образцом. Пока неизвестно, кем именно вдохновлялся новый понтифик, выбирая имя Лев XIV.