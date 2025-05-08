До Роберта Френсіса Прево, якого обрали новим Папою Римським, ім'я Лев обирали ще 13 понтифіків, які залишили чималий слід в історії церкви. Більше розповість 24 Канал.

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Хто носив ім'я Лев

Першим Папою з цим іменем був Лев І Великий, який очолював церкву 21 рік у V столітті. За переказами, понтифік особисто вийшов до вождя гуннів Аттіли, війська якого підійшли до Рима. Після зустрічі з Папою вождь наказав військам відступити. Канонізований церквою як святий.

Папа Лев ІІ був борцем з єресю монофелітів та брав активну участь у протистоянні з лангобардами. Також канонізований як святий.

був борцем з єресю монофелітів та брав активну участь у протистоянні з лангобардами. Також канонізований як святий. Папа Лев ІІІ увійшов в історію як понтифік, котрий двічі коронував Карла Великого – спершу як короля, а потім – як імператора. Також канонізований як святий.

увійшов в історію як понтифік, котрий двічі коронував Карла Великого – спершу як короля, а потім – як імператора. Також канонізований як святий. Папа Лев IV теж проголошений святим. Понтифік активно брав участь у проистоянні з сарацинами, зміцнював мури Риму та вперше відділив мурами Ватикан від міста. Також працював над створенням союзів проти сарацинів.

теж проголошений святим. Понтифік активно брав участь у проистоянні з сарацинами, зміцнював мури Риму та вперше відділив мурами Ватикан від міста. Також працював над створенням союзів проти сарацинів. А ось Леву V не пощастило. Його понтифікат тривав лише 30 днів у темні часи для церкви в Х столітті. Його змістив антипапа і за його наказом понтифіка вбили.

не пощастило. Його понтифікат тривав лише 30 днів у темні часи для церкви в Х столітті. Його змістив антипапа і за його наказом понтифіка вбили. Трохи більше пощастило Леву VI, проте його понтифікат припав на ті ж часи. У його пріоритетах була боротьба проти загрози арабського вторгнення в Європу.

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Лев VII не хотів бути Папою, але погодився на це під тиском правителя Риму. Не мав особливих амбіцій та увійшов в історію як понтифік, котрий дозволив виганяти з Німеччини євреїв, якщо ті не хотіли приймати хрещення. Лев VIII особливо в історії не відзначився – бо як і 3 попередні понтифіки був обраний в часи темного періоду порнократії.

Лев ІХ був реформатором, намагався централізувати владу в церкві та брав участь у протистояннях проти норманів. Проте під час його понтифікату церква остаточно поділилася на католицьку та православну. У католицькій церкві його шанують як святого.

Аж до XVI століття це ім'я не використовували, до Лева Х. В історію він увійшов як понтифік, за часів якого активно продавали індульгенції – документи про відпущення гріхів. Під час його понтифікату повстав Мартін Лютер та почалася Реформація. Лев Х відлучив Лютера від церкви.

Лев ХІ увійшов в історію як Папа, який був на престолі чи не найменше – з 1 по 27 квітня 1605 року. Ймовірно, помер від запалення легень.

Лев ХІІ відомий як борець проти таємних організацій. Також його вважають, так би мовити, антивакцинатором. За непідтвердженими свідченнями, понтифік виступав проти щеплень від віспи.

Лев ХІІІ був Папою чверть століття з 1878 по 1903 роки. Зокрема він був великим прихильником Української греко-католицької церкви, Він хотів підвищити Галицьку митрополію до рівня патріархату, але проти цього виступили угорські та польські єпископи. Також він відкрив українську семінарію в Римі.

Як бачимо, серед понтифіків з цим іменем – борці та реформатори, якщо говорити про тих, хто вартий бути взірцем. Поки що невідомо, ким саме надихався новий понтифік, обираючи ім'я Лев XIV.