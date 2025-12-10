Легендарный город Троя на берегах Днепра: историк раскрыл правду, где в Украине он мог быть

Легендарный город Троя окутан мифами и легендами. Украинцы также имеют собственные версии, где он мог располагаться.

Глава Института национальной памяти Александр Алферов рассказал о том, где город Троя мог быть в Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на YouTube.

Где был расположен город Троя?

По словам историка, киевляне долгое время были убеждены, что легендарная Троя была расположена именно в Украине. Он объяснил, как такая ситуация сложилась.

В 16 веке киевляне были убеждены и рассказывали об этом путешественникам, что Троя была на месте Киева. Они демонстрировали руины, старые валы и одновременно говорили, посмотрите, у нас есть село Троещина. А это ничто иное, как остатки от славной Трои,

– рассказал Алферов.

Это очень удивляло иностранных путешественников, однако люди, которые жили на территории современного Киева, были очень убедительными.

Эти идеи были актуальным сотни лет и никто не мог убедить киевлян в обратном.

Что такое миф о Троянском коне?

Троянский конь фигурировал в одном из древнегреческих мифов. С его помощью греки проникли и одержали победу в Троянской войне, говорится в Википедии. После этого выражение "Троянский конь" получил также и переносное значение.

Оно означает делать что-то хитрое и коварное, чтобы нанести скрытый удар в тыл, когда этого ожидают меньше всего.

