Легендарный город Троя на берегах Днепра: историк раскрыл правду, где в Украине он мог быть
- Украинцы в 16 веке верили, что Троя находилась на месте современного Киева, демонстрируя руины и село Троещина как доказательства.
- На 500 гривнах изображен фонтан, который воспроизводит философскую идею Сковороды о "неравном равенстве", что каждый может реализовать себя в собственной мере.
Легендарный город Троя окутан мифами и легендами. Украинцы также имеют собственные версии, где он мог располагаться.
Глава Института национальной памяти Александр Алферов рассказал о том, где город Троя мог быть в Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на YouTube.
Где был расположен город Троя?
По словам историка, киевляне долгое время были убеждены, что легендарная Троя была расположена именно в Украине. Он объяснил, как такая ситуация сложилась.
В 16 веке киевляне были убеждены и рассказывали об этом путешественникам, что Троя была на месте Киева. Они демонстрировали руины, старые валы и одновременно говорили, посмотрите, у нас есть село Троещина. А это ничто иное, как остатки от славной Трои,
– рассказал Алферов.
Объяснение историка: смотрите видео
Это очень удивляло иностранных путешественников, однако люди, которые жили на территории современного Киева, были очень убедительными.
Эти идеи были актуальным сотни лет и никто не мог убедить киевлян в обратном.
Что такое миф о Троянском коне?
Троянский конь фигурировал в одном из древнегреческих мифов. С его помощью греки проникли и одержали победу в Троянской войне, говорится в Википедии. После этого выражение "Троянский конь" получил также и переносное значение.
Оно означает делать что-то хитрое и коварное, чтобы нанести скрытый удар в тыл, когда этого ожидают меньше всего.
Что означает таинственный рисунок на 500 гривнах?
- По словам Алферова, фонтан, который изображен на банкноте в 500 гривен, воспроизводит одну из главных философских идей мыслителя.
- Алферов объяснил, что таким образом Сковорода передал идею "неравного равенства". Ее суть в том, что люди отличаются способностями и возможностями, но каждый может полностью реализовать себя в собственной мере.
- Именно поэтому каждый человек имеет свой путь и свою судьбу.