Легендарне місто Троя на берегах Дніпра: історик розкрив правду, де в Україні воно могло бути
- Українці в 16 столітті вірили, що Троя знаходилась на місці сучасного Києва, демонструючи руїни та село Троєщина як докази.
Легендарне місто Троя оповите міфами та легендами. Українці також мають власні версії, де воно могло розташовуватись.
Голова Інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров розповів про те, де місто Троя могло бути в Україні. Про це пише 24 Канал із посиланням на YouTube.
Де було розташоване місто Троя?
За словами історика, кияни тривалий час були переконані, що легендарна Троя була розташована саме в Україні. Він пояснив, як така ситуація склалась.
В 16 столітті кияни були переконані і розповідали про це мандрівникам, що Троя була на місці Києва. Вони демонстрували руїни, старі вали і водночас казали, подивіться, у нас є село Троєщина. А це ніщо інше, як залишки від славної Трої,
– розповів Алфьоров.
Це дуже дивувало іноземних мандрівників, проте люди, які жили на території сучасного Києва, були дуже переконливими.
Ці ідеї були актуальним сотні років і ніхто не міг переконати киян у протилежному.
Що таке міф про Троянського коня?
Троянський кінь фігурував у одному із давньогрецьких міфів. За його допомогою греки проникли та здобули перемогу у Троянській війні, мовиться у Вікіпедії. Після цього вислів "Троянський кінь" здобув також і переносне значення.
Він означає робити щось хитре та підступне, щоб завдати прихованого удару в тил, коли цього очікують найменше.
