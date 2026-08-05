В этой стране пластиковый мусор превращают в тротуарную плитку: она дешевле бетона

В Гане нашли способ не только сократить количество пластиковых отходов, но и удешевить строительство тротуаров. Там изготавливают тротуарную плитку из переработанного пластика, которая обходится дешевле, чем бетонные аналоги.

Автором этой идеи стал местный предприниматель Нельсон Боатенг. О том, как именно пластиковые отходы обретают вторую жизнь в Ганне, рассказывает The Times of India.

Как в Гане борются с пластиковым загрязнением

Ежедневно столица Ганы Аккра производит около 2 800–3 000 тонн твердых бытовых отходов. Из этого объема 300–450 тонн приходится на пластик.

При этом большая часть пластиковых отходов не попадает на переработку. По данным Yale Environment 360, лишь около 5% из 5 000 тонн пластика, выбрасываемого ежедневно в стране, поступает на перерабатывающие предприятия. Остальное оказывается на свалках. Всего за год в Гане накапливается почти 1,1 миллиона тонн пластиковых отходов.

Ранее Боатенг занимался производством пластиковых пакетов, а впоследствии решил использовать этот материал для изготовления дорожного покрытия. Для этого он основал компанию Nelplast, которая производит тротуарную плитку без использования цемента или битума.

Плитка из пластиковых отходов / Фото UNDP

Процесс производства состоит из нескольких этапов. Сначала пластиковые отходы измельчают, промывают и сушат, после чего смешивают с песком, а при необходимости – еще и с пигментом.

Затем смесь подают в специально разработанный экструдер с тремя зонами нагрева, поскольку разные виды пластика плавятся при разных температурах. Полученную горячую массу прессуют в формы, где она приобретает вид готовой тротуарной плитки.

Как отмечает издание, одним из главных преимуществ такого проекта является его стоимость. По словам Боатенга, один пластиковый блок стоит около 1 доллара, тогда как аналогичный бетонный – примерно 1,5 доллара.