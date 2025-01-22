Сообщает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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Что известно о новом методе разложения пластика

Микропластик (частицы пластика размером менее 5 миллиметров) способствует глобальному потеплению, нарушая пищевые цепи и нанося вред окружающей среде через токсичные химические вещества.

В рамках исследования используются небольшие количества растворителей, которые выступают источниками водорода для разрушения особого класса пластиков – конденсационных полимеров.

Во время экспериментов ученым удалось разложить эти полимеры на вещества, пригодные для использования в качестве топлива. Для этого использовали органические соединения, известные как жидкие органические носители водорода, для хранения водорода и используем этот водород для расщепления полимеров.

Ученые разработали новый метод переработки пластика / Фото Unsplash

Исследователи создали катализаторы, позволяющие эффективно использовать накопленный водород после разрушения полимеров. В частности, результаты исследования показывают, как поверхности катализаторов используют водород, оставшийся от этих органических носителей, для преобразования ПЭТ в п-ксилол – молекулу, которую можно использовать для получения топлива или химикатов. Ученые предлагают решение проблемы утилизации отходов на основе этих катализаторов.

Эти органические молекулы транспортируют водород с места его выработки туда, где он используется для переработки отходов, особенно в городской среде, где мы собираем много таких отходов,

– отмечают ученые.

Метанол в этом процессе играет важную роль, поскольку помогает расщеплять ПЭТ на меньшие фрагменты и выступает источником водорода для образования п-ксилола. Использование этого метода может значительно изменить экономическую модель и способствовать отказу от ископаемого топлива.