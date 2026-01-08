Она превзошла Роксолану: как украинка стала самой могущественной женщиной Османской империи

Многие знают историю Роксоланы, однако в тени долгое время оставалась судьба еще одной украинки, которая стала одной из самых могущественных правительниц Османской империи. Речь идет о Турхан Султан, которая начинала свой путь как обычная пленница.

Что известно о Турхан Султан?

История Турхан Султан берет свое начало на украинских землях. По самой распространенной версии, она родилась около 1627 года на Подолье и при рождении получила имя Надежда.

Во время одного из татарских набегов в 12-летнем возрасте девушку захватили в плен и продали в Стамбул. Так она оказалась в султанском дворце.

Ее дальнейшую судьбу определил символический жест: крымский хан подарил девушку Кёсем Султан – самой влиятельной женщине Османской империи 17 века. Разглядев в ней интеллект и характер, Кёсем передала Надежду на воспитание своей дочери Атике Султан.

Именно там она получила новое имя – Турхан, что означает "Милосердная", и со временем стала фавориткой султана Ибрагима I.

После гибели Ибрагима I на троне занял его шестилетний сын Мехмед IV – сын Турхан. По традиции регенткой должна была стать его мать, однако Кёсем Султан, опираясь на поддержку янычар, не хотела уступать власть. Борьба между двумя женщинами длилась три года и завершилась в 1651 году убийством Кёсем сторонниками Турхан.

С тех пор Турхан Султан стала единоличной правительницей Османской империи. В отличие от многих своих предшественниц, она сосредоточилась не на роскоши, а на реальном управлении государством.

Каким было правление Турхан Султан?

Турхан Султан пыталась преодолеть экономический кризис, боролась с коррупцией и стабилизировала финансы, лично контролировала строительство укреплений в Дарданеллах во время войн с Венецией, а также провела важную кадровую реформу, назначив Мехмеда Кёпрюлю великим визирем. Именно это решение положило конец политическому хаосу.

Турхан Султан стала первой женщиной в истории Османского государства, которая официально разделяла власть со своим сыном-султаном. Она участвовала в заседаниях Дивана – хоть и за занавесом, но с реальным влиянием на государственные решения.

Портрет Турхан Султан / Фото Регионального музея города Птуй

Символом ее величия стала Ени Джами (Новая мечеть) в Стамбуле – масштабное строительство, которое другие правители не могли завершить из-за недостатка средств. Рядом Турхан основала Египетский базар, доходы с которого направлялись на благотворительность. Сегодня эти места являются одними из главных туристических символов города.

Турхан Султан умерла в 1683 году, оставив после себя стабилизированную империю, султана Мехмеда IV, который правил 39 лет, а также самый большой мавзолей Стамбула при Новой мечети.

Как Турхан Султан помогала украинцам?

Как пишет "Локальная история", Хатидже Турхан, в отличие от Роксоланы, окружала себя людьми из украинских земель. Например, ее зять – адмирал османского флота Сары Кенан-паша – когда-то был запорожским казаком. Польский посол Бегановский упоминал его казацкое прозвище – Петяк (возможно, Пятак).

В конце июня 1656 года под командованием Сары Кенана османский флот потерпел поражение. Венецианцы захватили стратегически важные острова Тенедос и Лемнос, что дало им контроль над выходом османов в открытые воды Эгейского моря.

По приказу Мехмеда IV Сары Кенана бросили в тюрьму. Однако ему удалось избежать казни благодаря теще Хатидже Турхан, которая вступилась за него.

Вскоре его отправили в Бурсу подавлять восстание паши Абаза Гасана. Этому предводителю симпатизировали местные жители, а впоследствии к нему присоединился и Сары Кенан, за что он в конце концов лишился жизни.

