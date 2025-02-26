"Ты же меня обманула" зазвучала на казахском: блогер разорвал сеть необычным исполнением

Украинская культура богата народными песнями и сейчас интерес к нашему достоянию растет. Блогер из Казахстана исполнил несколько украинских песен на казахском языке, чем покорил сеть.

Речь идет о Никите Ермекове. Особенно сеть покорила исполнение народной песни "Ты же меня обманула", рассказывает 24 Канал.

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Казахская версия разорвала сеть

На днях Никита опубликовал в TikTok кавер на украинскую народную песню, часть которой выполнил на казахском языке. За несколько дней видео собрало более 640 000 просмотров и более 88 тысяч лайков.

Однако блоггер исполнил часть песни на украинском. И многие комментаторы обратили внимание на то, что у Никиты прекрасная украинская, но в комментариях он рассказал, что никогда нашего языка не учил, но многое общался с украинцами.

"Ты же меня обманула" на казахском: смотрите видео

Также блогер записал кавер на песню "Держи" Кристины Соловой, что также собрало немало увлекательных комментариев и предпочтений.

"Держи" Кристины Соловой казахской: смотрите видео

В комментариях блогера просят продолжать и записывать новые каверы на украинские песни.