Она родила ему 7 детей, пока он оставался мужем другой: любовная драма Николая Лысенко

Николай Лысенко вошел в историю как один из величайших украинских композиторов, однако его личная жизнь была полна сложных решений и тайных отношений. Пока его законной женой оставалась Ольга О'Коннор, другая женщина родила ему 7 детей.

Их история длилась 20 лет, но так и не завершилась официальным браком. В то же время в жизни композитора были и другие романтические истории, которые оставили свой след в его биографии, пишет "ТиКиев".

Кто была первой женой Николая Лысенко

Первой женой Николая Лысенко стала его троюродная племянница Ольга О'Коннор, которая происходила из семьи помещиков шотландско-французского происхождения. У нее был великолепный голос, и она увлекалась музыкой.

В течение 12 лет она была для композитора не только женой, но и музой. Однако со временем их семейная жизнь начала рушиться. О'Коннор потеряла голос, страдала от депрессии и не могла родить детей.

Николай Лысенко и Ольга О'Коннор / Архивная фотография

Официально развелись в те времена было сложно. По тогдашним правилам расторжение брака могло иметь серьезные последствия для дальнейшей жизни и заработка. Поэтому супруги фактически прекратили совместную жизнь, но сохранили хорошие отношения. В то же время Лысенко оставался официальным мужем Ольги О'Коннор.

Считается, что романс "Когда разводятся двое" на слова Генриха Гейне композитор посвятил именно своей первой жене.

Как Ольга Липская стала матерью семерых детей Лысенко

Впоследствии в жизни композитора появилась Ольга Липская – молодая женщина, которая, как и его первая жена, увлекалась музыкой. Сначала Лысенко помогал ей готовиться к поступлению в консерваторию. Вскоре Ольга поселилась в его доме, а их отношения переросли в семейную жизнь.

Однако официально пожениться они не могли, ведь первый брак композитора оставался нерасторгнутым. Поэтому Липская стала его гражданской женой.

За 20 лет отношений Липская родила Лысенко 7 детей. Двое из них умерли в детстве. Более того, женщина рожала детей тайно, уезжая для этого в другие города или села.

Ольга Липская / Архивная фотография

Несмотря на долгую совместную жизнь, Липская так и не получила статуса законной супруги композитора. Лысенко глубоко уважал свою спутницу и называл ее "правой рукой войска Лысенкова".

Интересно также, что в музыкальном наследии композитора не осталось произведений, посвященных ей. В то же время своей первой жене он посвятил целых 11 музыкальных произведений.

В 1900 году Липская умерла после последних родов. Ей было всего 40 лет. По просьбе Лысенко детей, рожденных вне официального брака, усыновила его законная жена Ольга О'Коннор. При этом она не принимала непосредственного участия в воспитании детей.

Что известно о последней любви Лысенко

В 1906 году, когда Лысенко было 64 года, он влюбился в 17-летнюю Инну Андрианопольскую – ученицу института для дочерей дворян, где он преподавал музыку.

Однако этим отношениям не суждено было длиться долго. После окончания учебы родители отправили Андрианопольскую в провинцию преподавать музыку, а Лысенко уволился с работы в институте.

Николай Лысенко и Инна Андрианапольская / Архивная фотография

Они еще некоторое время переписывались, а Инна приезжала в Киев. Сохранилась даже их совместная фотография. Но со временем их любовь угасла.