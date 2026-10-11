Їхня історія тривала 20 років, але так і не завершилася офіційним шлюбом. Водночас у житті композитора були й інші романтичні історії, які залишили свій слід у його біографії, пише "ТиКиїв".

Хто була першою дружиною Миколи Лисенка

Першою дружиною Миколи Лисенка стала його троюрідна племінниця Ольга О'Коннор, яка походила із сім'ї поміщиків шотландсько-французького походження. Вона мала чудовий голос та захоплювалася музикою.

Протягом 12 років вона була для композитора не лише дружиною, а й музою. Однак із часом їхнє сімейне життя почало руйнуватися. О'Коннор втратила голос, страждала від депресії і не могла народити дітей.

Микола Лисенко і Ольга О'Коннор / Архівне фото

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Розлучитися офіційно в ті часи було складно. За тогочасними правилами розірвання шлюбу могло мати серйозні наслідки для подальшого життя та заробітку. Тому подружжя фактично припинило спільне життя, але зберегло добрі стосунки. Водночас Лисенко залишався офіційним чоловіком Ольги О'Коннор.

Вважають, що романс "Коли розлучаються двоє" на слова Генріха Гайне композитор присвятив саме першій дружині.

Як Ольга Липська стала матір'ю 7 дітей Лисенка

Згодом у житті композитора з'явилася Ольга Липська – молода жінка, яка, як і його перша дружина, захоплювалася музикою. Спочатку Лисенко допомагав їй готуватися до вступу до консерваторії. Невдовзі Ольга оселилася в його домі, а їхні стосунки переросли в сімейне життя.

Однак офіційно одружитися вони не могли, адже перший шлюб композитора залишався нерозірваним. Тож Липська стала його невінчаною дружиною.

За 20 років стосунків Липська народила Лисенку 7 дітей. Двоє з них померли в дитинстві. Ба більше, жінка народжувала дітей таємно, виїжджаючи для цього до інших міст або сіл.

Ольга Липська / Архівне фото

Попри тривале спільне життя, Липська так і не отримала статусу законної дружини композитора. Лисенко глибоко поважав свою супутницю й називав її "правою рукою війська Лисенкова".

Цікаво також, що в музичній спадщині композитора не залишилося творів, присвячених їй. Водночас своїй першій дружині він присвятив аж 11 музичних творів.

У 1900 році Липська померла після останніх пологів. Їй було лише 40 років. На прохання Лисенка, дітей, народжених поза офіційним шлюбом, усиновила його законна дружина Ольга О'Коннор. Водночас вона не брала безпосередньої участі у вихованні дітей.

Що відомо про останнє кохання Лисенка

У 1906 році, коли Лисенку було 64 роки, він закохався у 17-річну Інну Андріанопольську – ученицю інституту шляхетних панянок, де він викладав музику.

Однак тривати довго цим стосункам не судилося. Після завершення навчання батьки відправили Андріанопольськудо провінції викладати музику, а Лисенко звільнився з роботи в закладі.

Микола Лисенко та Інна Андріанапольська / Архівне фото

Вони ще певний час листувалися, а Інна приїжджала до Києва. Збереглося навіть спільне фото. Та з часом їхнє кохання згасло.