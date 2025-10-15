15 октября 1959 года в Мюнхене в подъезде собственного дома нашли еще живого, но окровавленного Степана Бандеру. Однако спасти его не удалось, а причиной смерти, по выводам экспертиз, стал яд.

Богдан Сташинский выстрелил в Степана Бандеру струей цианистого калия из специального пистолета. Как после этого преступления сложилась судьба советского агента – расскажет 24 Канал со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

Что известно об убийце Бандеры?

До 1944 года Степан Бандера был узником концлагеря Заксенхаузен. После выхода оттуда в течение 10 последующих лет вместе с женой и детьми проводник ОУН постоянно менял места жительства, пока в 1954 году под фамилией Попель не поселились в Мюнхене.

Когда Бандеру нашли в подъезде дома, то сначала предполагали, что, возможно, у него случился сердечный приступ, поскольку огнестрельных ранений не было. Но экспертиза показала, что он умер от отравления цианистым калием, то есть его убили. Однако кто совершил это преступление – было неизвестно. До одного дня.

В 1956 году в Западную Германию бежит некий Богдан Сташинский. Он сдался тамошним правоохранителям и заявил, что он убил Степана Бандеру и Льва Реберта.

Я был в кино в Берлине. Совершенно случайно увидел в кинохронике картины с похорон Бандеры. Видел только одну картину: Бандера в открытом гробу, вокруг него люди. Когда я это увидел, мне показалось, что кто-то ударил меня молотком по голове. Я был ужасно напуган. Это было впервые, что я так непосредственно увидел последствия своего поступка. Я хотел бы сказать, что о последствиях я, собственно, знал и раньше, я знал, что люди умрут. Но это не одно и то же: знать о чем-то и что-то действительно видеть. Я был совершенно ошеломлен, когда вышел из кино,

– так объяснял Сташинский причины своего раскаяния.



Богдан Сташинский – убийца Степана Бандеры / Архивное фото

Его осудили на 8 лет заключения. Однако в тюрьме, вероятно, он провел лишь 4. Такой срок был объяснен тем, что виновником убийства был СССР, а Сташинский был только исполнителем по заказу советских спецслужб.

Как сложилась дальнейшая судьба Богдана Сташинского?

А вот что произошло с Богданом Сташинским дальше – неизвестно. Как отмечает издание BBC, неизвестно даже, жив ли он. Теоретически это возможно, в таком случае ему сейчас 93 года.

Причиной того, что Богдан Сташинский просто исчез является то, что очевидно советским спецслужбам не понравилось то, что он сдался и рассказал о том, как СССР уничтожает своих врагов в Европе.

Экс-полковник КГБ Олег Гордиевский, который поселился в Великобритании, предполагал, что Сташинский получил новые документы и, возможно, даже сделал пластическую операцию и стал агентом американской разведки.

В то же время в украинской диаспоре популярна версия о том, что Сташинского после отбытия наказания отправили в Южную Африку. Однако точных подтверждений нет.

Фигура Бандеры не дает покоя и сегодня