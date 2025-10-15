15 жовтня 1959 року у Мюнхені в під'їзді власного будинку знайшли ще живого, але закривавленого Степана Бандеру. Однак врятувати його не вдалося, а причиною смерті, за висновками експертиз, стала отрута.

Богдан Сташинський вистрілив у Степана Бандеру струменем ціанистого калію зі спеціального пістолета. Як після цього злочину склалася доля радянського агента – розповість 24 Канал з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

Що відомо про вбивцю Бандери?

До 1944 року Степан Бандера був в'язнем концтабору Заксенгавзен. Після виходу звідти протягом 10 наступних років разом з дружиною та дітьми провідник ОУН постійно змінював місця проживання, поки у 1954 році під прізвищем Попель не оселилися у Мюнхені.

Коли Бандеру знайшли у під'їзді будинку, то спершу припускали, що, можливо, в нього стався сердечний напад, оскільки вогнепальних поранень не було. Та експертиза показала, що він помер від отруєння ціаністим калієм, тобто його вбили. Однак хто скоїв цей злочин – було невідомо. До одного дня.

У 1956 році до Західної Німеччини втікає такий собі Богдан Сташинський. Він здався тамтешнім правоохоронцям і заявив, що він вбив Степана Бандеру та Лева Реберта.

Я був у кіно в Берліні. Цілком випадково побачив у кінохроніці картини з похорону Бандери. Бачив лише одну картину: Бандера у відкритій труні, навколо нього люди. Коли я це побачив, мені здалося, що хтось ударив мене молотком по голові. Я був страшенно переляканий. Це було вперше, що я так безпосередньо побачив наслідки свого вчинку. Я хотів би сказати, що про наслідки я, власне, знав і раніше, я знав, що люди помруть. Але це не те саме: знати про щось і щось дійсно бачити. Я був цілком приголомшений, коли вийшов з кіно,

– так пояснював Сташинський причини свого каяття.



Богдан Сташинський – убивця Степана Бандери / Архівне фото

Його засудили на 8 років ув'язнення. Однак у в'язниці, ймовірно, він провів лише 4. Такий термін був пояснений тим, що винуватцем вбивства був СРСР, а Сташинський був тільки виконавцем на замовлення радянських спецслужб.

Як склалася подальша доля Богдана Сташинського?

А ось що сталося з Богданом Сташинським далі – невідомо. Як відзначає видання BBC, невідомо навіть, чи він живий. Теоретично це можливо, у такому випадку йому зараз 93 роки.

Причиною того, що Богдан Сташинський просто зник є те, що очевидно радянським спецслужбам не сподобалося те, що він здався та розповів про те, як СРСР знищує своїх ворогів у Європі.

Експолковник КГБ Олег Гордієвський, який оселився у Великій Британії, припускав, що Сташинський отримав нові документи і, можливо, навіть зробив пластичну операцію та став агентом американської розвідки.

Водночас в українській діаспорі популярна версія про те, що Сташинського після відбуття покарання відправили до Південної Африки. Однак точних підтверджень немає.

Постать Бандери не дає спокою і сьогодні