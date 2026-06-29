Тренды Будь в тренде Этот актёр должен был сыграть Нео в "Матрице", но отказался: теперь сожалеет о своём решении
29 июня, 12:07
3

Этот актёр должен был сыграть Нео в "Матрице", но отказался: теперь сожалеет о своём решении

Ярослав Погончук

Мало кто знает, но культового Нео из "Матрицы" изначально должен был сыграть совсем другой голливудский актёр. Он отказался от роли, которая впоследствии сделала Киану Ривза мировой суперзвездой, и позже не скрывал, что сожалеет о своём решении.

О том, кто из голливудских звёзд должен был сыграть роль Нео в "Матрице", но отказался, так как не поверил в успех фильма, рассказывает Far Out Magazine.

Смотрите также : В 1994 году этот фильм стал провалом: сегодня его называют лучшим в истории кино

Кто изначально должен был сыграть Нео в "Матрице"?

В начале своей голливудской карьеры Уилл Смит отказался от роли, которая впоследствии стала культовой. В 1997 году Лана и Лилли Вачовски предложили ему сыграть Нео в "Матрице", однако актер отказался. В итоге роль досталась Киану Ривзу, а сам фильм стал культовым.

В 2019 году на своём YouTube-канале Смит рассказал, что получил это предложение вскоре после съёмок в фильмах "День независимости" и "Люди в чёрном". На тот момент у Вачовски был незначительный опыт работы, и они сняли лишь неонуарный триллер "Граница", поэтому он отнесся к ним с некоторым недоверием.

Они пришли и представили проект "Матрицы", и, как оказалось, они были гениями. Но на презентации существует тонкая грань между гениальностью и тем, что я почувствовал во время встречи, 
– вспоминал актер.

Уилл Смит в образе Нео / Фото из соцсетей актёра

По словам Смита, режиссёры пытались объяснить революционный для того времени визуальный эффект, который впоследствии стал визитной карточкой "Матрицы". Они описывали сцену так: "Представьте, будто вы можете остановиться посреди прыжка. Но тогда люди могли бы видеть вокруг вас на 360 градусов, пока вы прыгаете…". Однако тогда эта идея не впечатлила актёра.

В итоге Смит отказался от "Матрицы" и согласился на съемки в фильме "Дикий, дикий Запад". Этот выбор оказался неудачным. Уже через несколько месяцев "Матрица" собрала в мировом прокате 467 миллионов долларов.

"Матрица": смотрите трейлер

Зато "Дикий, дикий Запад", в котором Смит вместе с Кевином Кляйном сыграл специальных агентов, призванных остановить ученого-предателя, провалился с треском.

Позже актер признал, что не гордится своим решением. В то же время он в шутку предположил, что отказ мог пойти на пользу самому фильму. По словам Смита, вероятно, он "испортил бы "Матрицу"". Актер также в шутку заявил, что своим решением "оказал всем услугу".

Связанные темы:

Уилл Смит Трендовые новости Будь в тренде