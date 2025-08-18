Наше государство постоянно находится в центре обсуждений из-за сложной ситуации, которая сложилась. В то же время это также порождает мифы относительно Украины, которые необходимо развенчивать.

Историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов объяснил, какой миф о нашем государстве искажает представление о нашем народе и развеял его. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его видео.

Какой миф об Украине искажает нашу историю?

Историк считает, что больше всего нам вредит и искажает представление о нашем государстве миф об Украине как о "жертве", но это не так, ведь Украина получала и победы. Из-за этого мифа украинцы считают, что в течение всего периода существования нашего государства мы терпели поражения.

К сожалению, есть сразу несколько маркеров сакрализации поражений в Украине. Среди них – музей Берестецкой и Полтавской битв. Обе были провальными для украинского войска, но прочно закрепились на уровне коллективной памяти.

Кроме этого, украинцев часто изображают "миролюбивыми", что ассоциируется со слабостью. Однако не стоит забывать, что Украина также имеет и победы, которые приобретались в борьбе. В измерении полномасштабной войны это освобождение Харьковщины и Херсона, ранее – создание УНР, провозглашение независимости и другие.

Народ жертва – это самый большой миф об украинцах. Нам его завязали те, кто пытались всегда подать, что мы народ жертва, мы не сможем быть без старшего брата, который нам всегда поможет, который протянет руку помощи, который спасет,

– считает Алферов.

К слову, Феофан Прокопович, украинец по происхождению, был советником российского царя Петра І и повлиял на формирование идеологии самодержавия и названия "Российская империя".