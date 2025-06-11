Изменил ход истории: как украинец спас Уинстона Черчилля от расстрела

Во время англо-бурской войны украинец Юрий Будяк спас молодого британского военного корреспондента от расстрела. Им оказался будущий премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "ЗМІСТ".

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Как украинец спас Черчилля

Юрий Будяк родился в 1878 году в Красногорке на Полтавщине. В 17 лет он дебютировал как поэт, а впоследствии стал мореплавателем.

Юношеская жажда приключений привела его в Южную Африку, где бушевала вторая англо-бурская война. Он присоединился к бурскому ополчению и возглавил небольшое подразделение. Участие в этой войне стало для него не просто авантюрой, но и событием, имевшим весомое значение для всего Западного мира.

Гуманизм в такой войне противопоказан. Но порой он просыпался во мне, и я спасал некоторых от смерти, брал в плен,

– вспоминал Будяк.

Бурские ополченцы / Фото "Исторической правды"

Когда в плен к ним попал молодой британский военный корреспондент Уинстон Черчилль, Будяк убедил буров не расстреливать его и отпустить. Украинец уважал журналистов, потому что сам любил писать.

Позже Будяк оказался в английском плену, но Черчилль вступился за него и пригласил в Лондон. Отец будущего премьер-министра даже предложил Будяку обучение в Оксфордском университете в знак благодарности за спасение сына. Однако Юрий отказался и отправился в кругосветное путешествие.

Уинстон Черчилль / Фото Wikipedia

Со временем журналист Черчилль, которого спас украинец, стал известным британским политиком. Впрочем, о своем знакомстве с ним Будяк почти не рассказывал даже ближайшим, опасаясь возможных репрессий.

Заметим, что доподлинно неизвестно, были ли эти события на самом деле. Все потому, что эта история базируется на воспоминаниях Юрия Будяка и преданиях, в частности в книге писателя Василия Минка "Красный Парнас".

К слову, ранее мы рассказывали о том, как выглядит последнее прижизненное фото Ивана Франко. Он был сделан 19 января 1916 года в Приюте украинских сечевых стрельцов.