Ледовая сказка под открытым небом: украинец занял 2 место на международном конкурсе скульптуры

На международном конкурсе ледовых скульптур во Франции представили Украину. На этот раз это сделал Алексей Пода – мастер из Полтавской области.

Ему удалось занять второе место среди 20 претендентов. Конкурс проходил под открытым небом, пишет Суспільне.

Как удалось завоевать второе место?

Конкурс проходил на курорте Валуар. Алексей Пода представлял там Украину в третий раз. Интересно, что в этом году ему удалось улучшить свой результат, которого он достиг в 2022 году. Тогда он занял третье место.

Художник прокомментировал свое участие в конкурсе. По его словам, каждый раз там совсем другие условия. Например, этого года конкурс проходил под открытым небом, а температура воздуха была плюсовой. Поэтому скульптуры портились и художникам приходилось реагировать и подстраиваться под погоду.



Скульптура Алексея Поды / Фото Алексея Поды

Конкурс в Валлуаре проходит ежегодно, однако попасть на него не так просто. Сначала авторы должны подать эскиз будущей скульптуры, который должны утвердить жюри.

Другие достижения украинцев

Стало известно, что Элина Свитолина разгромила третью ракетку мира Коко Гофф в четвертьфинале Australian Open-2026, пишет Суспільне. В предварительном раунде Открытого чемпионата Австралии первая ракетка мира одержала победу над самой рейтинговой соперницей, "нейтральной" Миррой Андреевой.

Перед этим серия побед Свитолиной достигла девяти матчей подряд в этом сезоне.

