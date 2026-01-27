Ледовая сказка под открытым небом: украинец занял 2 место на международном конкурсе скульптуры
- Алексей Пода из Полтавской области занял второе место на международном конкурсе ледовых скульптур во Франции, улучшив свой результат по сравнению с прошлым годом.
- Конкурс проходил под открытым небом при плюсовой температуре, что требовало от художников адаптации к условиям, и на него попасть можно только после утверждения эскиза жюри.
На международном конкурсе ледовых скульптур во Франции представили Украину. На этот раз это сделал Алексей Пода – мастер из Полтавской области.
Ему удалось занять второе место среди 20 претендентов. Конкурс проходил под открытым небом, пишет Суспільне.
Как удалось завоевать второе место?
Конкурс проходил на курорте Валуар. Алексей Пода представлял там Украину в третий раз. Интересно, что в этом году ему удалось улучшить свой результат, которого он достиг в 2022 году. Тогда он занял третье место.
Художник прокомментировал свое участие в конкурсе. По его словам, каждый раз там совсем другие условия. Например, этого года конкурс проходил под открытым небом, а температура воздуха была плюсовой. Поэтому скульптуры портились и художникам приходилось реагировать и подстраиваться под погоду.
Скульптура Алексея Поды / Фото Алексея Поды
Конкурс в Валлуаре проходит ежегодно, однако попасть на него не так просто. Сначала авторы должны подать эскиз будущей скульптуры, который должны утвердить жюри.
Другие достижения украинцев
