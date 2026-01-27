Йому вдалося посісти друге місце серед 20 претендентів. Конкурс проходив просто неба, пише Суспільне.

Дивіться також Якими були гуцульські весілля понад 100 років тому: рідкісні кадри

Як вдалося завоювати друге місце?

Конкурс проходив на курорті Валуар. Олексій Пода представляв там Україну втретє. Цікаво, що цього року йому вдалося покращити свій результат, якого він досягнув у 2022 році. Тоді він зайняв третє місце.

Митець прокоментував свою участь у конкурсі. За його словами, кожного разу там зовсім інакші умови. Наприклад, цього року конкурс проходив просто неба, а температура повітря була плюсовою. Через це скульптури псувались і митцям доводилось реагувати та підлаштовуватись під погоду.



Скульптура Олексія Поди / Фото Олексія Поди

Конкурс у Валлуарі проходить щороку, однак потрапити на нього не так просто. Спершу автори мають подати ескіз майбутньої скульптури, який повинні затвердити журі.

Інші здобутки українців

Стало відомо, що Еліна Світоліна розгромила третю ракетку світу Коко Гофф у чвертьфіналі Australian Open-2026, пише Суспільне. У попередньому раунді Відкритого чемпіонату Австралії перша ракетка світу здобула перемогу над найрейтинговішою суперницею, "нейтральною" Міррою Андрєєвою.

Перед цим серія перемог Світоліної сягнула дев'яти матчів поспіль у цьому сезоні.

Що відомо про людину, яка подарувала Львову Собор Святого Юра?