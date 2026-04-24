От любви к дороге до работы на фуре: как украинка стала дальнобойщицей

Стереотип о том, что женщина не может управлять многотонной фурой, постепенно исчезает. Ведь сегодня женщины доказывают, что для них не существует "неженских" профессий. Среди таких женщин – Илона Мельник из Прикарпатья, которая в свои 24 года работает дальнобойщицей и ведет свой Instagram с аудиторией в почти 200 тысяч подписчиков, где делится реалиями этой работы.

Когда возникло желание работать на фуре, кто больше всего поддерживал в этой сфере и какие самые большие вызовы в профессии дальнобойщицы, рассказывает Илона Мельник для 24 Канала.

С чего началась история Илоны Мельник?

Девушке сейчас 24 года, а решение работать дальнобойщицей приняла в 21 год. В общем девушка пробовала реализоваться в разных направлениях, в частности в парикмахерстве. Впрочем сейчас единственного, кого может стричь, это собственного мужа.

Кроме этого, были попытки работать в сфере фотографии, но по словам девушки, все это было не ее. И только после переезда в Испанию она окончательно поняла, что хочет работать дальнобойщицей.

В общем любовь к рулю у Илоны появилась еще до крупногабаритного транспорта. Она рассказывает, что всегда чувствовала себя уверенно за рулем легковушки и просто получала удовольствие от поездок.

Я и до того, как начала работать на фуре, любила ездить на легковой машине. За рулем я чувствовала себя легко, комфортно и спокойно. Любила ехать куда-то, слушать музыку,

– рассказывает она.

Как выглядят будни украинки, которая управляет фурой / Фото предоставлены для 24 Канала

Интересно, что решающим фактором работать дальнобойщицей стала еще и поддержка будущего мужа Илоны, который на тот момент был еще ее парнем и уже работал в этой сфере. Именно он помог сделать первые шаги в профессии и адаптироваться к новым условиям.

Когда я решила сдать на права на фуру, он меня в этом поддержал и помог. Затем, когда мы начали вместе работать, всегда подсказывал, что и как правильно делать,

– дополняет девушка.

Работа, которая становится образом жизни: какие есть вызовы и что с бытом?

Несмотря на то, что Илона работает на любимой работе, она не идеализирует ее. В целом она говорит, что в этой сфере избегать трудностей невозможно, но пока серьезных инцидентов во время поездок у нее не возникало.

В этой профессии нереально работать, чтобы что-то не произошло – это просто вопрос времени, особенно если долго работаешь. Это дорогая, и может произойти что угодно, даже если ты хороший водитель, машина в идеальном, исправном состоянии. Не все зависит от тебя, ведь ты не единственный участник движения,

– делится мыслями собеседница.

Илона говорит, что можно попасть и в аварию, и в пробку, который продлится аж 5 часов. В то же время в случае поломок водители не занимаются ремонтом сами, ведь каждый имеет свою роль. Водитель – это водитель, а не механик, добавляет девушка, а потому когда возникает какая-то поломка, она с мужчиной вызывает сервис.

Важно добавить, что работает девушка в формате двойного экипажа вместе со своим мужем. То есть на одной фуре есть двое водителей, которые управляют транспортом и делят ответственность.

Илона Мельник вместе со своим мужем / Фото предоставлены для 24 Канала

Мы вдвоем управляем фурой, каждый получает свою зарплату на свою карточку, ответственность за все тоже несут оба. Хотя между собой мы поделили, кто какие имеет обязанности. Андрей, мой муж, берет на себя тяжелую физическую работу, такую как крепление груза и тому подобное. А я беру на себя приготовление пищи, организацию нашего быта, уборку,

– резюмирует Илона.

Дальнобойщица делится, что фура является не просто рабочим местом для них обоих, но и домом. И хотя такой формат жизни подходит не каждому, пара выбрала именно такой путь.

Среди плюсов, которые называет Илона, есть возможность путешествовать, хорошая заработная плата и тому подобное. Зато не отвергает и минусы, например сбитый режим сна и питания, сидячая работа, езда за рулем по 9 – 10 часов, усталость.

Мы считаем, что нет идеальной работы, где только одни плюсы. Просто нужно проанализировать все плюсы и минусы и понять, согласен ты на такое или нет. Мы проанализировали и решили, что на данном этапе жизни для нас этот вариант лучший,

– заключает дальнобойщица.

