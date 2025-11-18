Задолго до 1991: когда появились первые украинские банкноты и почему их быстро убрали из обращения

20, 50, 100, 200, 500 или 1 000 гривен – привычные для нас банкноты. Хотя с годами номиналы или сама валюта менялась. А задумывались ли вы о том, когда появились первые украинские бумажные деньги?

Это произошло задолго до восстановления украинской независимости и появления карбованцев и гривен. Больше расскажет 24 Канал со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

Когда появились первые украинские деньги?

Впервые украинские бумажные деньги появились во время освободительной борьбы. Если точнее – в 1918 году, когда еще не существовало СССР, который позже оккупировал Украину.

Разработку собственной валюты Центральная Рада инициировала после Третьего универсала, которым было провозглашено создание УНР. Впоследствии УЦР приняла закон о выпуске государственных кредитных билетов, которые назвали карбованцами. 1 карбованец содержал 17,424 доли целого золота и его разделение было на 2 гривны или 200 шагов.

Первую партию украинских банкнот в размере 100 рублей напечатали в типографии Василия Кульженко в Киеве, которая в то время была лучшей в стране.



Первая украинская банкнота / Фото УИНП

Дизайнером банкнот был Георгий Нарбут, который украсил карбованцы в стиле украинского барокко. Надписи на ней были на украинском, а также на языках меньшинств – польском, русском и иврите.

Но вскоре выпуск этой банкноты прекратили, поскольку из-за слабой защиты было много подделок. Интересно, что в том же 1918 году были напечатаны первые гривны.



Первые гривны УНР / Фото УИНП

Шаги возвращаются?

2 сентября 2024 года Национальный банк Украины объявил об инициировании изменения названия украинских разменных монет и вместо копейки вернуть шаги. Потому что во времена УНР гривны делились именно на шаги.

В то же время копейку считают российским термином, поэтому возвращение шагов может стать восстановлением исторической справедливости.

Соответствующее постановление зарегистрировано в Верховной Раде, но пока не принято. Поэтому оборотные монеты все еще остаются копейками.

