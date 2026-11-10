Здесь говорили на десятках языков: 5 украинских городов с неожиданным прошлым

Украинские города не всегда выглядели так и имели такой состав населения, к которому мы привыкли сегодня. На протяжении веков через их территорию проходили границы разных государств, сюда приезжали купцы, ремесленники, переселенцы, а вместе с ними – представители разных народов и культур.

Где-то по соседству жили украинцы, евреи и поляки, в других городах – венгры, румыны, немцы, армяне и греки. Каждая община оставляла свой след в архитектуре, традициях, кухне и истории. 24 Канал расскажет о пяти украинских городах, многонациональное прошлое которых может удивить даже тех, кто хорошо знает их сегодня.

Черновцы – город, где каждый третий житель был евреем

Черновцы не зря называют одним из самых ярких примеров мультикультурного города в Украине. В разные периоды он находился под властью Молдавского княжества, Австрийской империи, Румынии и других государств.

Особенно заметно многонациональный характер города сформировался во времена Австро-Венгрии. В начале XX века здесь проживали украинцы, румыны, евреи, немцы, поляки, армяне и представители других народов.

По данным переписи 1910 года, из примерно 90 тысяч жителей Черновцов 33% составляли евреи, по 17% – немцы и украинцы, 16% – румыны, а 14% – поляки.

Такое разнообразие отразилось и на городском пространстве. В Черновцах действовали национальные культурные общества, общины имели собственные школы, храмы и общественные центры. Город и сегодня сохраняет следы этого прошлого в своей архитектуре.

Бывшая синагога города, что сейчас превратилась в кинотеатр "Черновцы" / FB: Черновцы

Львов – украинцы, поляки, евреи и армяне в одном городе

Сегодня Львов ассоциируется прежде всего с украинской культурой, однако его история гораздо разнообразнее. В XV–XVI веках город был важным торговым центром, куда съезжались люди из разных уголков Европы.

Здесь сформировались большие общины украинцев, поляков, евреев, армян и немцев. Каждая из них имела собственные религиозные учреждения, традиции и особенности городской жизни. Например, армянская община имела собственную церковь и автономные институты, а еврейская была важной частью торговли и ремесел.

Согласно исследованию историка Мирона Капраля, во второй четверти XVI века среди владельцев недвижимости Львова 38 % составляли поляки, 24 % – украинцы, 8 % – немцы, еще 8 % – евреи и 7 % – армяне.

Торговая площадь, 1960-е годы / hroniky.com

Одесса – город, ставший домом для десятков народов

Одесса с самого начала своего существования была городом, привлекавшим переселенцев из разных стран. Расположение у Черного моря, развитие порта и торговли сделали ее привлекательной для иностранных купцов, предпринимателей и ремесленников.

Среди первых поселенцев были греки, итальянцы и албанцы. Впоследствии здесь сформировались многочисленные еврейская, польская, немецкая, армянская и другие общины.

Город стал важным центром еврейской культуры и образования в Восточной Европе. По переписи 1897 года в Одессе проживало более 403 тысяч человек. Евреи составляли около 30,8 % населения, украинцы – 9,4 %, поляки – 4,3 %, немцы – 2,5 %, греки – 1,3 %.

Одесса прошлого века / Жюльен Галеотти

Мукачево – город с большой еврейской и венгерской общинами

Мукачево на протяжении веков находилось на пересечении различных культур и государств. Город входил в состав Венгерского королевства, впоследствии Австро-Венгрии, а после Первой мировой войны – Чехословакии. Эти изменения влияли на состав населения и культурную жизнь региона.

Особенно заметной была еврейская община. В первой половине XX века Мукачево стало одним из важных центров ортодоксального иудаизма в Центральной Европе. Здесь проживали многочисленные еврейские семьи, действовали синагоги, религиозные школы и общины.

В городе также проживало значительное венгерское население. В 1930 году Мукачево привлекло внимание немецкого репортера Феликса Мана. Его фотографии Закарпатья запечатлели необычные сцены повседневной жизни края, где рядом можно было увидеть гуцулов, цыган и ортодоксальных евреев в традиционной одежде.

Сегодня о различных исторических периодах напоминают архитектурные памятники города, в частности замок Паланок, старинные культовые сооружения и историческая застройка центра.

Мукачево глазами Феликса Мана / localhistory.org.ua

Ужгород – город на стыке украинской и венгерской культур

Ужгород имеет особую историю, ведь на протяжении многих веков он находился на стыке политических и культурных влияний Центральной и Восточной Европы.

Город сформировался вокруг замка, а уже в XI веке оказался под властью венгерских феодалов. В последующие века здесь жили русины, венгры, евреи, немцы, словаки и представители других народов. Они влияли на развитие торговли, образования, религиозной и культурной жизни.

Насколько разнообразным был регион, показывает перепись 1846 года. В четырех комитатах Закарпатья тогда проживало почти 469 тысяч человек. Среди них было около 235 тысяч русинов, 120 тысяч венгров, 65 тысяч румын, почти 25 тысяч евреев, а также словаки и немцы.

Эти данные касаются всего региона, а не только Ужгорода. Многонациональное прошлое города заметно и сегодня. Архитектура Ужгорода сочетает в себе различные европейские стили, а в городском пространстве сохранились следы венгерского, австрийского, чехословацкого и украинского периодов.