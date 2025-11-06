На фоне россиян в топе чартов: пользователи соцсетей назвали лучшие украинские треки

Украинский чарт Apple Top 100 возглавили российские исполнители, хотя продолжается 12-й год войны с Россией, а последние почти 4 года – это полномасштабная война. На это довольно эмоционально отреагировала певица Jerry Heil.

После этого певица решила поинтересоваться у пользователей соцсети Threads, какие украинские песни они слушают. Что из этого получилось – расскажет 24 Канал.

Интересно Какие украинские песни являются вершиной искусства: пользователи сети назвали лучшие хиты

Какие украинские треки стоит послушать?

Суммарно под заметкой Jerry Heil в почти 400 комментариях вспомнили около 500 украинских песен. К сожалению, весь список опубликовать здесь мы не можем, поэтому будем говорить о тех треках, которые упомянули 2 и более раз. Таких около 50.

В десятке лидеров половина песен принадлежит группе Бумбокс и исполнительнице KLER. Лидер – проект Филиппа Коляденко. Песню "Пірнаю" вспомнили наибольшее количество раз.

Phil It – "Пірнаю": смотрите видео

Азиза & Мультитрек – "Ну хоть слово": смотрите видео

А следующие три позиции – за легендарной группой Бумбокс.

Бумбокс – "Дурень": смотрите видео

Бумбокс – "Люди": смотрите видео

Бумбокс – "Живой": смотрите видео

Еще 3 позиции в десятке самых упоминаемых песен в комментариях принадлежат певице KLER.

KLER – "На виниле": смотрите видео

KLER – "Тысяча песен": смотрите видео

KLER – "Любовь": смотрите видео

Также часто в комментариях упоминали новый сольный проект солистки группы Go-A Екатерины Павленко, у которой недавно вышел мини-альбом. Чаще всего вспоминали именно трек "Целовать".

Monokate – "Цілувати": смотрите видео

И замыкает десятку самых часто упоминаемых – OTOY.

OTOY – "Судороги": смотрите видео

Конечно, на этом "плейлист", который образовался в комментариях, не заканчивается. Также пользователи сети упоминали следующие треки, на которые стоит обратить внимание:

Zwyntar – "Мексиканец";

BAH.ROMA – "Бувай";

Jerry Heil – "Котусик";

Околица – "Люблю тебя километрами";

Палиндром – "Нимию";

Палиндром и Кристина Соловий – "Холодная кровь";

TEMSTIME – Steven Klein;

Кажанна – "Худшая";

Fiinka – "Афины";

Tayanna & Fiinka – "Миленький";

Палиндром – "Внутренняя красота";

Nazva – "Дракон";

Nazva – "Тихо-тихо";

omelta – "Боль";

Jerry Heil – "ПОЧТА";

Vivienne Mort – "Не ходи ты тут";

Vivienne Mort – "Время";

Vivienne Mort – "Любви не стало";

Палиндром – "Молоко";

O.Torvald – "Не грузи";

KARNA – "Это имеет значение";

KARNA – "Высокий перевал"

Палиндром & Monokate – "Нас несет";

KOLA – "Спроси";

KOLA – "Кофеин";

Fiinka – "Мои горы";

Jerry Heil – "Добавь громкости (12 Point)";

Zwyntar – "Лодка";

omelta – "Вверх и вниз";

Latexfauna – Lucerna;

Latexfauna – "Шелковица";

Phil It – "Свобода";

Phil It – "Тебя нет здесь";

MONATIK & Phil It – "Воспоминания";

Domiy & Бумбокс – "Ребенок";

хейтспич – "под весенним дождем";

хейтспич – "панельный дом";

Zwyntar – "Поезд на юг";

KLER – "Пусть мир помнит";

Иван Люленов – "То не мы".

Россияне возглавили чат в Украине