На фоне россиян в топе чартов: пользователи соцсетей назвали лучшие украинские треки
- Певица Jerry Heil спросила пользователей соцсети Threads об их любимых украинских песнях, и в комментариях вспомнили около 500 треков.
- Топ-10 самых часто упоминаемых песен возглавили треки от Phil It, группы Бумбокс и KLER.
Украинский чарт Apple Top 100 возглавили российские исполнители, хотя продолжается 12-й год войны с Россией, а последние почти 4 года – это полномасштабная война. На это довольно эмоционально отреагировала певица Jerry Heil.
После этого певица решила поинтересоваться у пользователей соцсети Threads, какие украинские песни они слушают. Что из этого получилось – расскажет 24 Канал.
Какие украинские треки стоит послушать?
Суммарно под заметкой Jerry Heil в почти 400 комментариях вспомнили около 500 украинских песен. К сожалению, весь список опубликовать здесь мы не можем, поэтому будем говорить о тех треках, которые упомянули 2 и более раз. Таких около 50.
В десятке лидеров половина песен принадлежит группе Бумбокс и исполнительнице KLER. Лидер – проект Филиппа Коляденко. Песню "Пірнаю" вспомнили наибольшее количество раз.
Phil It – "Пірнаю": смотрите видео
Азиза & Мультитрек – "Ну хоть слово": смотрите видео
А следующие три позиции – за легендарной группой Бумбокс.
Бумбокс – "Дурень": смотрите видео
Бумбокс – "Люди": смотрите видео
Бумбокс – "Живой": смотрите видео
Еще 3 позиции в десятке самых упоминаемых песен в комментариях принадлежат певице KLER.
KLER – "На виниле": смотрите видео
KLER – "Тысяча песен": смотрите видео
KLER – "Любовь": смотрите видео
Также часто в комментариях упоминали новый сольный проект солистки группы Go-A Екатерины Павленко, у которой недавно вышел мини-альбом. Чаще всего вспоминали именно трек "Целовать".
Monokate – "Цілувати": смотрите видео
И замыкает десятку самых часто упоминаемых – OTOY.
OTOY – "Судороги": смотрите видео
Конечно, на этом "плейлист", который образовался в комментариях, не заканчивается. Также пользователи сети упоминали следующие треки, на которые стоит обратить внимание:
Zwyntar – "Мексиканец";
BAH.ROMA – "Бувай";
Jerry Heil – "Котусик";
Околица – "Люблю тебя километрами";
Палиндром – "Нимию";
Палиндром и Кристина Соловий – "Холодная кровь";
TEMSTIME – Steven Klein;
Кажанна – "Худшая";
Fiinka – "Афины";
Tayanna & Fiinka – "Миленький";
Палиндром – "Внутренняя красота";
Nazva – "Дракон";
Nazva – "Тихо-тихо";
omelta – "Боль";
Jerry Heil – "ПОЧТА";
Vivienne Mort – "Не ходи ты тут";
Vivienne Mort – "Время";
Vivienne Mort – "Любви не стало";
Палиндром – "Молоко";
O.Torvald – "Не грузи";
KARNA – "Это имеет значение";
KARNA – "Высокий перевал"
Палиндром & Monokate – "Нас несет";
KOLA – "Спроси";
KOLA – "Кофеин";
Fiinka – "Мои горы";
Jerry Heil – "Добавь громкости (12 Point)";
Zwyntar – "Лодка";
omelta – "Вверх и вниз";
Latexfauna – Lucerna;
Latexfauna – "Шелковица";
Phil It – "Свобода";
Phil It – "Тебя нет здесь";
MONATIK & Phil It – "Воспоминания";
Domiy & Бумбокс – "Ребенок";
хейтспич – "под весенним дождем";
хейтспич – "панельный дом";
Zwyntar – "Поезд на юг";
KLER – "Пусть мир помнит";
Иван Люленов – "То не мы".
Россияне возглавили чат в Украине
- К сожалению, периодически российские исполнители оказываются в украинских чартах даже несмотря на российско-украинскую войну.
- На днях российские исполнители возглавили украинский чарт Apple Top 100. Однако это не впервые.
- Ранее российская группа из Башкортостана также возглавила украинские чарты несмотря на то, что участники коллектива поддерживают войну против Украины.