На тлі росіян в топі чартів: користувачі соцмереж назвали найкращі українські треки
- Співачка Jerry Heil запитала користувачів соцмережі Threads про їхні улюблені українські пісні, і в коментарях згадали близько 500 треків.
- Топ-10 найчастіше згадуваних пісень очолили треки від Phil It, гурту Бумбокс та KLER.
Український чарт Apple Top 100 очолили російські виконавці, хоча триває 12-й рік війни з Росією, а останні майже 4 роки – це повномасштабна війна. На це доволі емоційно відреагувала співачка Jerry Heil.
Опісля цього співачка вирішила поцікавитися у користувачів соцмережі Threads, які українські пісні вони слухають. Що з цього вийшло – розповість 24 Канал.
Які українські треки варто послухати?
Сумарно під дописом Jerry Heil у майже 400 коментарях згадали близько 500 українських пісень. На жаль, весь список опублікувати тут ми не можемо, тому говоритимемо про ті треки, які згадали 2 і більше разів. Таких близько 50.
У десятці лідерів половина пісень належить гурту Бумбокс та виконавиці KLER. Лідер – проєкт Пилипа Коляденка. Пісню "Пірнаю" згадали найбільшу кількість разів.
Phil It – "Пірнаю": дивіться відео
Азіза & Мультитрек – "Ну хоч слово": дивіться відео
А наступні три позиції – за легендарним гуртом Бумбокс.
Бумбокс – "Дурень": дивіться відео
Бумбокс – "Люди": дивіться відео
Бумбокс – "Живий": дивіться відео
Ще 3 позиції в десятці найбільш згадуваних пісень у коментарях належать співачці KLER.
KLER – "На вінілі": дивіться відео
KLER – "Тисяча пісень": дивіться відео
KLER – "Любов": дивіться відео
Також часто у коментарях згадували новий сольний проєкт солістки гурту Go-A Катерини Павленко, у якої нещодавно вийшов міні-альбом. Найчастіше згадували саме трек "Цілувати".
Monokate – "Цілувати": дивіться відео
І замикає десятку найчастіше згадуваних – OTOY.
OTOY – "Судоми": дивіться відео
Звісно, на цьому "плейлист", який утворився у коментарях, не закінчується. Також користувачі мережі згадували наступні треки, на які варто звернути увагу:
Zwyntar – "Мексиканець";
BAH.ROMA – "Бувай";
Jerry Heil – "Котусик";
Околиця – "Люблю тебе кілометрами";
Паліндром – "Німію";
Паліндром та Христина Соловій – "Холодна кров";
TEMSTIME – Steven Klein;
Кажанна – "Найгірша";
Fiinka – "Афини";
Tayanna & Fiinka – "Миленький";
Паліндром – "Внутрішня краса";
Nazva – "Дракон";
Nazva – "Тихо-тихо";
omelta – "біль";
Jerry Heil – "ПОШТА";
Vivienne Mort – "Не ходи ти тут";
Vivienne Mort – "Час";
Vivienne Mort – "Любові не стало";
Паліндром – "Молоко";
O.Torvald – "Не грузи";
KARNA – "Це має значення";
KARNA – "Високий перевал"
Паліндром & Monokate – "Нас несе";
KOLA – "Запитай";
KOLA – "Кофеїн";
Fiinka – "Мої гори";
Jerry Heil – "Додай гучності (12 Point)";
Zwyntar – "Човен";
omelta – "вгору і вниз";
Latexfauna – Lucerna;
Latexfauna – "Шовковиця";
Phil It – "Свобода";
Phil It – "Тебе немає тут";
MONATIK & Phil It – "Спогади";
Domiy & Бумбокс – "Дитина";
хейтспіч – "під весняним дощем";
хейтспіч – "панельний будинок";
Zwyntar – "Потяг на південь";
KLER – "Хай світ пам’ятає";
Іван Люленов – "То не ми".
Росіяни очолили чат в Україні
- На жаль, періодично російські виконавці опиняються в українських чартах навіть попри російсько-українську війну.
- Днями російські виконавці очолили український чарт Apple Top 100. Проте це не вперше.
- Раніше російський гурт з Башкортостану також очолив українські чарти попри те, що учасники колективу підтримують війну проти України.