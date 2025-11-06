На тлі росіян в топі чартів: користувачі соцмереж назвали найкращі українські треки

Український чарт Apple Top 100 очолили російські виконавці, хоча триває 12-й рік війни з Росією, а останні майже 4 роки – це повномасштабна війна. На це доволі емоційно відреагувала співачка Jerry Heil.

Опісля цього співачка вирішила поцікавитися у користувачів соцмережі Threads, які українські пісні вони слухають. Що з цього вийшло – розповість 24 Канал.

Які українські треки варто послухати?

Сумарно під дописом Jerry Heil у майже 400 коментарях згадали близько 500 українських пісень. На жаль, весь список опублікувати тут ми не можемо, тому говоритимемо про ті треки, які згадали 2 і більше разів. Таких близько 50.

У десятці лідерів половина пісень належить гурту Бумбокс та виконавиці KLER. Лідер – проєкт Пилипа Коляденка. Пісню "Пірнаю" згадали найбільшу кількість разів.

Phil It – "Пірнаю": дивіться відео

Азіза & Мультитрек – "Ну хоч слово": дивіться відео

А наступні три позиції – за легендарним гуртом Бумбокс.

Бумбокс – "Дурень": дивіться відео

Бумбокс – "Люди": дивіться відео

Бумбокс – "Живий": дивіться відео

Ще 3 позиції в десятці найбільш згадуваних пісень у коментарях належать співачці KLER.

KLER – "На вінілі": дивіться відео

KLER – "Тисяча пісень": дивіться відео

KLER – "Любов": дивіться відео

Також часто у коментарях згадували новий сольний проєкт солістки гурту Go-A Катерини Павленко, у якої нещодавно вийшов міні-альбом. Найчастіше згадували саме трек "Цілувати".

Monokate – "Цілувати": дивіться відео

І замикає десятку найчастіше згадуваних – OTOY.

OTOY – "Судоми": дивіться відео

Звісно, на цьому "плейлист", який утворився у коментарях, не закінчується. Також користувачі мережі згадували наступні треки, на які варто звернути увагу:

Zwyntar – "Мексиканець";

BAH.ROMA – "Бувай";

Jerry Heil – "Котусик";

Околиця – "Люблю тебе кілометрами";

Паліндром – "Німію";

Паліндром та Христина Соловій – "Холодна кров";

TEMSTIME – Steven Klein;

Кажанна – "Найгірша";

Fiinka – "Афини";

Tayanna & Fiinka – "Миленький";

Паліндром – "Внутрішня краса";

Nazva – "Дракон";

Nazva – "Тихо-тихо";

omelta – "біль";

Jerry Heil – "ПОШТА";

Vivienne Mort – "Не ходи ти тут";

Vivienne Mort – "Час";

Vivienne Mort – "Любові не стало";

Паліндром – "Молоко";

O.Torvald – "Не грузи";

KARNA – "Це має значення";

KARNA – "Високий перевал"

Паліндром & Monokate – "Нас несе";

KOLA – "Запитай";

KOLA – "Кофеїн";

Fiinka – "Мої гори";

Jerry Heil – "Додай гучності (12 Point)";

Zwyntar – "Човен";

omelta – "вгору і вниз";

Latexfauna – Lucerna;

Latexfauna – "Шовковиця";

Phil It – "Свобода";

Phil It – "Тебе немає тут";

MONATIK & Phil It – "Спогади";

Domiy & Бумбокс – "Дитина";

хейтспіч – "під весняним дощем";

хейтспіч – "панельний будинок";

Zwyntar – "Потяг на південь";

KLER – "Хай світ пам’ятає";

Іван Люленов – "То не ми".

