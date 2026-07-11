Вы наверняка их едите: 5 украинских продуктов, которые во всем мире называют суперфудами

Украинская кухня известна далеко за пределами страны не только благодаря борщу или вареникам. Многие традиционные продукты, которые украинцы ежедневно видят на своем столе, в мире давно считаются суперфудами благодаря их питательной ценности и пользе для здоровья.

Американская диетолог Маша Дэвис назвала пять украинских продуктов, которые сочетают в себе доступность, питательность и множество полезных свойств, сообщает 24 Канал.

Свекла

Первым в списке оказалась свекла – один из символов украинской кухни. По словам Маши Дэвис, она является прекрасным источником сложных углеводов, а также содержит фолаты, железо и витамин B6.

Особую ценность свекле придают природные нитраты. Попадая в организм, они превращаются в оксид азота, который способствует расширению сосудов и может помогать поддерживать нормальное артериальное давление.

Красная украинская свекла / pexels.com

Укроп

Еще одним украинским суперфудом эксперт назвала укроп. Именно эта зелень является неотъемлемой частью многих традиционных блюд.

Укроп содержит витамины А и С, обладает антибактериальными свойствами и положительно влияет на пищеварение. Кроме того, он помогает организму лучше усваивать питательные вещества и может уменьшать вздутие живота.

Гречка

Особое внимание Маша Дэвис уделила гречке, которая в Украине давно стала повседневной крупой, а во многих странах только набирает популярность.

Гречка не содержит глютена, богата белком и клетчаткой, а также отличается низким гликемическим индексом. Именно поэтому она дольше снабжает организм энергией и помогает избежать резких скачков уровня сахара в крови.

Кроме того, крупа содержит витамины группы B, которые важны для здоровья кожи и волос.

Блюдо из украинской гречки / pexels.com

Капуста

В список также вошла обычная белокочанная капуста. Несмотря на свою доступность, она содержит большое количество витаминов С и К, а также антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалительными процессами в организме.

Капуста также является хорошим источником клетчатки, которая поддерживает здоровую микрофлору кишечника и нормальное пищеварение.

Квашеные и ферментированные продукты

Завершают список квашеные овощи и другие ферментированные продукты. Традиция их приготовления возникла из-за необходимости сохранять урожай зимой, когда свежих овощей почти не было.

Маринованные овощи / pexels.com

Сегодня же маринованные продукты ценятся прежде всего за высокое содержание природных пробиотиков. Они поддерживают здоровье кишечника, положительно влияют на микробиом и, по данным исследований, могут способствовать здоровью сердечно-сосудистой системы и кожи.

Кстати, есть секрет, как сделать маринованные огурцы очень хрустящими. Они будут идеально хрустящими, если соблюдать правильные пропорции соли и добавить один ингредиент. Эксперты советуют использовать по 1 столовой ложке каменной соли на литр воды, а перед тем как закатать банку, положить сверху ошпаренный кружочек лимона. Благодаря лимонной кислоте огурцы не размягчаются во время ферментации и остаются упругими и хрустящими.

Как пишет Маша Дэвис, многие продукты, которые украинцы привыкли считать обычной домашней едой, на самом деле соответствуют современным принципам здорового питания. Именно поэтому традиционная украинская кухня может быть не только вкусной, но и полезной.