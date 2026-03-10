Там, где точно этого не ожидаешь: какая страна мира сделала украинский язык официальным

За более чем 10 тысяч километров от Киева в одном из муниципалитетов Латинской Америки украинский язык не просто звучит на улицах, а официально закреплен на уровне с государственным. Украинская культура там стала неотъемлемой частью жизни.

Соответствующее решение было единогласно принято городским советом Прудентополиса 5 октября 2021 года, пишет Nossa Gente.

Смотрите также Писанка и петриковка могут исчезнуть: их внесли в британский "красный список" ремесел

Почему украинский язык стал официальным в Прудентополисе?

Проект решения вынес на рассмотрение депутат Маурисио Босак, а пояснительную записку подготовил глава Украинско-Бразильской Центральной Репрезентации и адвокат Виторио Соротюк.

В документе отмечается, что в бразильском муниципалитете Прудентополис украинский язык является одним из самых употребляемых после португальского. Также отмечается, что некоторые местные жители учились в Украине, а после возвращения присоединились к развитию своего муниципалитета.

Где расположен Прудентополис: смотрите на карте

Кроме того, в 2019 году Прудентополис стал городом-побратимом Тернополя. В штате Парана проживают сотни тысяч людей украинского происхождения. Первые переселенцы из Украины прибыли сюда в конце XIX века, а четвертая волна миграции состоялась уже после завершения Второй мировой войны.

Потомки украинцев в регионе пытаются поддерживать связь с исторической родиной. Они сохраняют музыкальные и танцевальные традиции, создают фольклорные группы и хоры, а также активно развивают религиозные общины.

В какой стране самая большая украинская диаспора?

Пока не существует актуальной и официальной статистики, которая бы точно отражала количество украинской диаспоры в разных странах мира.

Однако по последним данным Министерства иностранных дел, обнародованным в 2020 году, больше всего украинцев проживало в России. Это объясняли не только географической близостью, но и историческими обстоятельствами, в частности массовыми ссылками и принудительными переселениями украинцев.

Доподлинно неизвестно, в какой стране сейчас самая большая украинская диаспора / Фото Unsplash

Впрочем, полномасштабное вторжение России в 2022 году вызвало значительные миграционные изменения. Часть украинцев могла уехать из России, одновременно во многих других государствах их количество, вероятно, выросло.

Известно, что второй страной по численности украинской диаспоры считается Канада. Массовая эмиграция украинцев туда началась еще в XIX – ХХ веках.

В каких странах Европы украинцев больше всего?