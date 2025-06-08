Украинский писатель предсказал полеты в космос через несколько десятилетий: как он их представлял

Современники называли Жюля Верна фантастом, но с годами человечество поняло, что он предсказал то, до чего дойдет человечество. И это для многих знакомая история. А вот о похожем эпизоде в украинской литературе знают единицы.

И речь идет о писателе-фантасте Владимире Владко, который в свое время предсказал полеты в космос. Как он их видел – рассказывает 24 Канал.

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Как Владко предсказывал полеты в космос

В 1935 году Владимир Владко издал фантастический роман "Аргонавты Вселенной", который повествует о полете людей на Венеру. Действующими лицами романа являются

Николай Рындин, руководитель экспедиции;

Вадим Сокол – химик и геолог;

Ван Лун (в первых версиях Борис Гуро) – ученый энергетик из Китая;

Галина Рыжко (в ранних версиях Василий Рыжко) – "заяц" на борту.

Роман повествует о том, как СССР в конце 1950-х отправляет экспедицию на корабле "Венера-1" для исследования одноименной планеты и поиска ультразолота. После взлета команда обнаруживает "зайца" на борту. Несмотря на все проблемы, в том числе и перегрузки на борту, корабль таки садится на Венере.



"Аргонавты Вселенной" / Фото "Чтиво"

Группа исследует планету, находят не только ультразолото и после всех приключений возвращаются на Землю и приземляются в Азовском море.

Так, стоит заметить, что в своем романе Владимир Владко прогнозировал страна соцлагеря главное место в покорении космоса.

Интересно, что Павел Попович, первый украинец-космонавт говорил, что Владко невероятно точно описал процесс полета в космос и особенно хорошо описал невесомость.

Последний раз роман издавали только в 1990 году. После восстановления Украиной независимости переизданий не происходило. Интересно, что есть версии о японских изданиях книги, которые якобы очень популярны, однако подтверждения этой информации нет.