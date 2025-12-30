В Одессе появилась улица, названная в честь композитора, написавшего музыку Гимна Украины

В Одессе переименовали одну из улиц в честь Михаила Вербицкого. Именно он в 19 веке написал музыку, которая впоследствии стала Государственным Гимном Украины.

Какую улицу назвали в честь Михаила Вербицкого в Одессе?

Улицу Кристаловского в микрорайоне "Ближние Мельницы" переименовали в честь Михаила Вербицкого – украинского композитора, хорового дирижера и священника. В 1860-х годах именно он написал музыку, которая впоследствии стала Государственным Гимном Украины.

Образование Вербицкий получал во Львовской духовной семинарии, где служил греко-католическим священником, хотя дважды был отчислен – за "веселые песни, игру на гитаре и опоздание на утренние молитвы".

Текст и ноты "Ще не вмерла Украина" / Фото Wikipedia

Гитара была его любимым инструментом. Именно Михаила Вербицкого считают тем, кто популяризировал игру на гитаре в Галичине.

Вербицкий активно поддерживал украинский язык и культуру во времена в период, когда это требовало смелости.

Народ, который поет на своем языке, никогда не будет порабощен окончательно,

– заявлял Вербицкий.

В течение жизни он создал 12 оркестровых рапсодий, восемь симфонических увертюр, три хора, два полонеза и музыку к около 20 драматических спектаклей.

Кто является автором текста Гимна Украины?

Как пишет Украинский институт национальной памяти, 1863 году в четвертом номере львовского литературно-политического журнала "Мета" среди стихов Тараса Шевченко, было опубликовано стихотворение "Ще не вмерла Украина". Поэтому в Галичине долгое время считали, что автором произведения является Кобзарь.

На самом же деле стихотворение написал украинский этнограф, общественный деятель и поэт Павел Чубинский. Он создал его в Киеве осенью 1862 года.

Патриотическое содержание и простая форма произведения пришлись по душе композитору Михаилу Вербицкому. Сначала он сам исполнил песню во время собрания гимназической "Громады" в Перемышле. Впоследствии, чтобы ее могли выполнять все участники общества, Вербицкий сделал из нее хоровую композицию.

Первое публичное исполнение будущего государственного гимна состоялось 10 марта 1865 года в Перемышле как заключительный концертный номер первых в Галичине светских "вечерниц в память Тараса".

