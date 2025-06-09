Уровень углекислого газа на самом высоком уровне за всю историю: что это значит

Ситуация с экологией в мире ухудшается. Возникают различные проблемы. которые, в свою очередь, влияют на все.

Уровень углекислого газа в атмосфере Земли достиг исторического максимума – впервые в истории наблюдений он превысил отметку 430 частей на миллион. По данным Института океанографии Скриппса, в мае 2025 года средний уровень CO2 составлял 430,2 миллионных долей, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Что известно о последствиях

Это тревожный сигнал не только для климатологов, но и для всего человечества, поскольку углекислый газ является ключевым фактором глобального потепления.

СО2 действует как одеяло, удерживая тепло в нижних слоях атмосферы, что приводит к росту температуры на планете. Такой парниковый эффект не только меняет климатические условия – он приводит к увеличению частоты и силы экстремальных погодных явлений: засух, ураганов, наводнений и волн жары. В то же время ученые предупреждают, что при высокой концентрации СО2 начинают проявляться и прямые риски для здоровья человека – в частности когнитивные нарушения, усталость, сонливость и даже угроза жизни в чрезвычайно высоких концентрациях.



У такого роста есть причины / Фото Pexels

Ученые напоминают, что подобный уровень СО2 в последний раз наблюдался в период Плиоцена, от 4,1 до 4,5 миллиона лет назад. Тогда средняя глобальная температура была почти на 4 градуса выше, а уровень моря – на 24 метра выше, чем сейчас. Такой климат позволял расти лесам даже в Арктике, где сегодня царит тундра.

Нынешняя динамика роста выбросов углекислого газа обусловлена сжиганием ископаемого топлива, промышленностью и сокращением площади лесов. И хотя эти процессы кажутся абстрактными, их эффект становится все более ощутимым – не только из-за изменений климата, но и из-за влияния на повседневную жизнь, сельское хозяйство, доступ к воде и общую стабильность экосистем.

Ученые разработали экологический метод разложения ПЭТ-пластика, что использует влагу из воздуха вместо токсичных химикатов и высоких температур.