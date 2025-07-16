Усик снова "перевернул" украинский флаг: действительно ли нам надо изменить государственный флаг

Накануне боя Александра Усика с Даниэлем Дюбуа состоялась битва взглядами, на которой украинский боксер появился в стильном костюме. Однако больше внимания привлек перевернутый флаг на рукаве Усика.

Фанаты заметили, что именно такой флаг Александр Усик использует далеко не впервые. Что надо знать о перевернутом украинском флаге – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.

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Действительно ли у Украины был перевернутый флаг?

Сейчас в Украине есть немало сторонников теории о том, что на самом деле наш флаг должен быть не сине-желтым, а желто-синим.

Впервые сине-желтый флаг появился во Львове во время "Весны народов" в 1848 году. Этот флаг образовали из цветов герба Галицко-Волынского княжества, то есть Русского королевства.



Герб Галицко-Волынского государства / Фото Wikimedia

Тогда флаг над львовской ратушей был именно сине-желтым. После российской революции 1905 года этот же флаг начали использовать украинцы на Приднепровье именно в такой комбинации, которая нам известна сейчас. Хотя действительно, пока у украинцев не было собственной государственности, то не было документов, которые бы регламентировали положение цветов на флаге, то не удивительно, если где-то действительно пользовались перевернутым полотнищем. Например, в польской истории тоже были случаи использования перевернутого флага.



Почтовая карточка 1902 года с сине-желтым флагом / Архивное изображение

Во время ноябрьского срыва во Львове тоже вывешивали именно сине-желтые флаги. В то же время есть легенда, что якобы Михаил Грушевский утвердил желто-синий флаг, а Петр Скоропадский после переворота перевернул государственный флаг. Поэтому гетмана обвиняют в "измене", потому что беды украинского народа идут якобы от переворачивания государственного флага.

Существует еще одна легенда о китайской художнице Мао Мао, которая жила в Киеве и на встрече с Леонидом Кравчуком заявила, что якобы по фэн-шую сочетание цветов на флаге неизбежно ведет к несчастью. Однако никто не использует фэн-шуй для создания флагов, даже сам Китай.



Украинский флаг / Фото Shutterstok

То есть вариация желто-синего флага не имеет исторической подоплеки, поэтому и нет оснований переворачивать его на государственном уровне. Однако многие остаются сторонниками именно такого варианта флага и пользуются им по случаю, в том числе и Александр Усик.