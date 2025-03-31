В Австралии предлагают почти полмиллиона долларов за работу, которую никто не хочет: в чем загвоздка

Удаленный городок Джулия-Крик в Австралии ищет одного специалиста, которому готов предложить зарплату примерно вдвое больше рыночной. Потенциальным кандидатам следует быть готовыми к адской жаре, а также тропическим насекомым.

Австралийский городок с населением 500 человек вскоре потеряет своего единственного врача, пишет 24 Канал со ссылкой на MedicalXpress.

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Какие преимущества дает переезд в отдаленный городок

Городок пытается найти нового семейного врача, которому предлагает зарплату до 428 000 американских долларов, а также бесплатную аренду жилья и автомобиль.

Загвоздка в том, что ближайший крупный город, Таунсвилль, расположен в семи часах езды, а до Брисбена – целых 17 часов дороги.

Потенциальные кандидаты должны смириться с жарой и тропическими насекомыми. Однако местный врач Адам Лоус говорит, что переезд в отдаленный городок имеет немало преимуществ.



Австралийский городок ищет врача / Фото AP

Джулия-Крик – это романтический уголок австралийской глубинки с широкими пространствами и оранжевыми закатами. Дети занимаются спортом и катаются на лошадях.

Также доктор Лоус рассказал, что его замена получит более спокойный темп жизни и возможность получить навыки, которые они никогда не использовали раньше.

Когда в 2022 году было объявлено о вакансии, некоторые аналитики в области здравоохранения говорили, что повышенной зарплаты все еще недостаточно, чтобы компенсировать нагрузку врача-одиночки.

Но Лоус сказал, что работа в одиночку побудила его овладеть медицинскими навыками и развиваться. Живя в городе, он отправил бы пациента "за две минуты по дороге" к другому врачу.



Австралийский городок предлагает зарплату выше рыночной / Фото AP

До приезда Лоуса в 2022 году в городе не было постоянного врача в течение 15 лет, а врачи приезжали сюда на короткое время.

Согласно правительственному отчету за 2024 год, в Австралии не хватает 2 500 врачей общей практики по всей стране, причем дефицит острый в сельской местности, и ожидается, что он будет расти.

Привлечение врачей в сельскую Австралию осложняется расстояниями между самыми отдаленными населенными пунктами; огромная страна является одной из наименее густонаселенных в мире.

Кстати, Италия предлагает 28 000 евро семьям для переезда в регионы Сардинии и Калабрии.