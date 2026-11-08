В Луцке обнаружили башню, которой более 500 лет: что она скрывала под землей

В центре Луцка археологи завершили исследование средневековой башни, о существовании которой свидетельствовали лишь древние документы. Под землей на глубине более 5 метров сохранилось сводчатое помещение, а рядом обнаружили переход в бывший монастырь бригидок.

Речь идет о башне Свинюских, которая впервые упоминается еще в 1510 году. Находка помогла раскрыть новые подробности оборонной истории города и показала, насколько масштабным было строительство средневековых укреплений Луцка, сообщили в Луцком городском совете.

Какую тайну скрывала башня Свинюских

Башня была частью укреплений Нижнего, или Окольного, замка. В документах XVI века упоминались "мурованные склепы под башней возле Святого Иакова". Именно эти записи помогли исследователям установить связь между вновь обнаруженным сооружением и историческими источниками.

Археологические исследования подтвердили, что под башней действительно находилось подземное помещение. Оно перекрыто цилиндрическим сводом, а от современной поверхности земли до его пола – 5,3 метра. Вход оборудовали кирпичной лестницей с двумя маршами и поворотом.

Также археологи обнаружили переход шириной около двух метров к цокольной части помещения бывшего монастыря бригидок. Это подтвердило архитектурную связь между сооружениями.

Почему башня могла быть особенной для средневекового Луцка

По словам директора Государственного историко-культурного заповедника в Луцке Виктора Баюка, башня принадлежала господину Михаилу, который использовал фамилию Свинюский – по названию села Свинюхи, ныне Приветное на Волыни.

Башню упоминали и в описаниях Луцкого замка 1545 и 1552 годов. Тогда она находилась в хорошем состоянии и выполняла свои основные функции.

В 1624 году Альбрехт-Станислав Радзивилл передал территорию, на которой стояло сооружение, ордену Святой Бригиды для обустройства монастыря. Точное время разрушения башни исследователи пока не установили. Известно, что на момент строительства монастырского комплекса ее остатки еще существовали.

Особое внимание археологов привлек фундамент. Он комбинированный: состоит из кирпича на известковом растворе и значительного количества светлого известняка. Ширина фундамента достигает 2,5 метра. По словам Баюка, подобный камень использовали для строительства мощных оборонительных укреплений Луцкого замка и башни Чорторийских.

Ближайшие месторождения такого материала расположены на территории современной Житомирщины. Его доставка на значительное расстояние могла свидетельствовать о больших ресурсах и хорошо организованном строительстве.

Что еще нашли археологи

В ходе исследований были обнаружены керамика, коробчатые глазурованные изразцы и другие предметы, относящиеся к периоду использования сооружения – с XVI до начала XVII века. Размеры внутренней части башни составляют 8,55 на 5,2 метра, а подземного помещения – 4,8 на 2,65 метра.

Сооружение расположено рядом с башнями Чорторийских и имеет схожие конструктивные особенности. По информации Луцкого городского совета, полевой этап исследований уже завершен.

До наступления зимы архитектурно-археологические остатки планируется законсервировать, а следующим шагом должна стать разработка проекта ревитализации памятника. В перспективе башню Свинюских хотят включить в историко-культурное и туристическое пространство Волыни и Украины.