Римская империя оказалась ближе, чем мы думали: в Черновцах археологи обнаружили сенсационную находку

Украинские археологи в очередной раз доказывают, что наша земля скрывает артефакты мирового уровня. На этот раз настоящая историческая бомба произошла непосредственно в Черновцах – там обнаружили уникальный объект времен Римской империи, который буквально переписывает представления о торговых связях региона того времени.

Что именно обнаружили исследователи, как это связано с Веной и почему эта находка является уникальной для Украины, рассказал "Укринформ" со ссылкой на Черновицкий областной краеведческий музей.

Сокровище под ногами

Находку обнаружили в начале современной улицы Корнелия Дзержика в в Черновцах. Ученые заложили небольшой разведочный шурф (проще говоря – пробную яму), чтобы проверить, нет ли на этом свободном от застройки участке чего-то интересного.

Когда археологи начали послойно снимать грунт, перед ними предстали четкие контуры большого древнего сооружения. Это оказалась монолитная двухкамерная гончарная печь позднеримского периода, которую датируют III–V веками нашей эры.

Конструкция имеет диаметр около 1,5 метра и прекрасно сохранилась.

Это классическая двухкамерная печь: в нижнюю часть закладывали дрова для обжига, а в верхней камере размещали посуду. Что наиболее интересно – он имеет невероятное конструктивное сходство с известной реконструкцией римской печи, которая хранится в Вене,

– рассказали исследователи.

Так, по мнению ученых, когда-то выглядел гончарный горн, остатки которого нашли в Черновцах / ukrinform.ua

"Глобальный рынок" античности: с кем торговали древние Черновцы?

Эта находка – не просто древняя печь. Для историков это прямое доказательство того, что более 1500 лет назад здесь кипело мощное местное производство, а местное население было интегрировано в европейские экономические процессы.

Вместе с горном археологи раскопали:

фрагменты провинциально-римской кухонной посуды и изящных мисок;

осколки античных амфор, которые привезли сюда за сотни километров – из древнегреческого города Гераклея Понтийская, расположенного на южном побережье Черного моря.

Это подтверждает, что жители Буковины вели активный бизнес и обменивались товарами с античным миром. К тому же это открытие позволяет заглянуть в быт и ремесла края задолго до 1408 года – даты первого официального письменного упоминания о Черновцах.

Где можно увидеть этот уникальный экспонат?

Римскую печь не оставили в земле – она стала центральной фигурой новой археологической выставки "Из археологической мозаики Черновцов" в Черновицком областном краеведческом музее.

Помимо самой печи, сотрудники музея впервые демонстрируют другие удивительные находки последних лет: редкую византийскую монету, изящные украшения (свинцовые медальоны, бубонки и поясные накладки, подобные тем, что находили в Болгарии), а также старинные орудия труда.

Даже фрагменты посуды типа Вилланова (традиция которой берет начало в Италии) теперь украшают витрины.