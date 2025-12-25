"Такого нет ни у одного города": что известно о новой уникальной улице в центре Харькова
- В Харькове открыли первую пешеходную улицу, которая была капитально отремонтирована к рождественско-новогодним праздникам.
- На новой улице установили праздничные фотозоны, елку, автокафе и закрыли движение транспорта, кроме служебного.
В центре Харькова появилась первая пешеходная улица. Ее открыли специально к рождественско-новогодним праздникам.
Что известно о новой пешегодной улице в центре Харькова?
С 22 декабря харьковчанам и гостям города открыли капитально отремонтированную Лопанскую набережную. У перекрестка с улицей Полтавский шлях обустроили новый сквер со скамейками, кустами, деревьями, зелеными зонами и системой освещения.
Ранее на этом месте располагались заброшенные территории кафе и чаша старого фонтана.
Улицу открыли специально к празднованию рождественских и новогодних праздников. Здесь установили украшенную елку и праздничные фотозоны.
Новый сквер в Харькове / Фото издания "Думка"
Заметим, что движение транспорта по набережной, кроме служебного, закрыто. На проезжей части уже стоят фотозоны и автокафе.
На Лопанской набережной появились автокафе и фотозоны / Фото издания "Думка"
"Такого нет ни в одном городе на самом деле. Это благодаря тому, что, несмотря на все, мы развиваемся. Как пример, через несколько недель мы откроем новую локацию – пешеходную зону на набережной", – прокомментировал открытие пешеходной улицы мэр Харькова Игорь Терехов.
На Лопанской набережной обустроили пешеходную зону / Фото издания "Думка"
Где в Харькове должен появиться новый парк?
Как сообщили в городском совете, на территории сгоревшего соснового бора в Киевском районе Харькова планируют создать рекреационную зону с парком.
По словам городского головы Игоря Терехова, возле ТРЦ "Караван" высадят средневековые деревья, чтобы горожане не ждали пока они вырастут.
На этой территории будет парк. Я не позволю никому сделать там застройку,
– заявил Терехов.
Мэр также добавил, что с 2022 года в Харькове погибло более 2,5 тысяч деревьев: часть из них - из-за возраста, а другие - в результате обстрелов, пороховых газов и других факторов.
Как Сумская улица в Харькове получила свое название?
Сумская улица в Харькове – одна из старейших в городе, ее история насчитывает более 300 лет. Название улицы возникло совсем не случайно.
Именно по ней проходил путь из Харькова через Золочев в Сумы, а дальше – в Глухов. Только в 19 веке ее начали считать центральной улицей города.
Интересно, что ее название менялось только один раз. В 1919 году улицу временно переименовали в честь Карла Либкнехта, а уже в 1945 году историческое название вернули, и с тех пор она осталась неизменной.