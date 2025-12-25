Сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Мнение".

Что известно о новой пешегодной улице в центре Харькова?

С 22 декабря харьковчанам и гостям города открыли капитально отремонтированную Лопанскую набережную. У перекрестка с улицей Полтавский шлях обустроили новый сквер со скамейками, кустами, деревьями, зелеными зонами и системой освещения.

Где расположена Лопанская набережная в Харькове: смотрите на карте

Ранее на этом месте располагались заброшенные территории кафе и чаша старого фонтана.

Улицу открыли специально к празднованию рождественских и новогодних праздников. Здесь установили украшенную елку и праздничные фотозоны.

Новый сквер в Харькове / Фото издания "Думка"

Заметим, что движение транспорта по набережной, кроме служебного, закрыто. На проезжей части уже стоят фотозоны и автокафе.

На Лопанской набережной появились автокафе и фотозоны / Фото издания "Думка"

"Такого нет ни в одном городе на самом деле. Это благодаря тому, что, несмотря на все, мы развиваемся. Как пример, через несколько недель мы откроем новую локацию – пешеходную зону на набережной", – прокомментировал открытие пешеходной улицы мэр Харькова Игорь Терехов.

На Лопанской набережной обустроили пешеходную зону / Фото издания "Думка"

Где в Харькове должен появиться новый парк?

Как сообщили в городском совете, на территории сгоревшего соснового бора в Киевском районе Харькова планируют создать рекреационную зону с парком.

По словам городского головы Игоря Терехова, возле ТРЦ "Караван" высадят средневековые деревья, чтобы горожане не ждали пока они вырастут.

На этой территории будет парк. Я не позволю никому сделать там застройку,

– заявил Терехов.

Мэр также добавил, что с 2022 года в Харькове погибло более 2,5 тысяч деревьев: часть из них - из-за возраста, а другие - в результате обстрелов, пороховых газов и других факторов.

