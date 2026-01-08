На другом конце планеты украинский язык стал официальным: удивительная история Прудентополиса
- Прудентополис в Бразилии является домом для крупнейшей украинской общины в стране, где украинский язык имеет статус официального.
- В городе сохраняются украинские традиции, ремесла и культура, включая богослужения на украинском языке и деятельность культурных ансамблей.
За тысячи километров от Украины, в самом сердце Бразилии, есть город где украинский язык звучит ежедневно. В нем на Рождество колядуют, пекут куличи на Пасху, а в воскресенье готовят вареники. Уникальный "украинский оазис" в Латинской Америке называется Прудентополис.
Прудентополис – это муниципалитет на юге Бразилии, в штате Парана, пишет 24 Канал со ссылкой на "Главред". Эту местность часто называют "маленькой Украиной", поскольку там проживает до 75% жителей, имеющих украинское происхождение. Мало кто знает, но Птудентополис в 2021 году украинский получил здесь статус официального языка города.
Несколько сложное название города происходит от имени президента Бразилии – Пруданте де Мораиша, а вот историческое название города – Прудентополь. Именно здесь проживает самая большая украинская община в Бразилии.
Как украинцы оказались в Бразилии?
Первые украинские переселенцы оказались в этом регионе еще в конце XIX века. Тогда Австро-Венгерская империя переживала экономический кризис, поэтому жители Галичины искали лучших условий для жизни. Решающим фактором для тысячи семей стало то, что в то время бразильская власть предоставляла землю для освоения.
В 1885 году на территории современного Прудентополиса поселились 1500 украинских семей (примерно 8 тысяч человек). Впоследствии там даже появился район Новая Галичина. Город основали в 1894 году, а украинская миграция продолжалась до середины 1920-х годов.
Вторая волна миграции пришлась на период после Второй мировой войны – с 1946 года. Тогда в Бразилию снова прибыли десятки тысяч украинцев – это были политические беженцы, бывшие остарбайтеры и военнопленные. В то время страна приняла более 200 тысяч выходцев из Украины.
Каковы традиции и жизнь сегодня?
В Прудентополисе сейчас проживает около 50 тысяч человек, и большинство из них имеют украинские корни. Этот город считают неофициальной столицей украинской диаспоры в Бразилии.
Здесь действует греко-католическая церковь святого Иосафата, где проводится богослужение на украинском языке. Более 6 десятилетий существует братство "Украинские казаки", а также работают ансамбли народного танца "Радуга" и бандуристов "Соловейко".
Кроме того, в городе не только сохранились украинские ремесла, но и стали частью повседневной жизни. В городе изготавливают вышиванки, писанки, керамику, куклы-мотанки. Один из местных мастеров даже сделал писанкарство своей профессией, создавая до десяти писанок каждый день.
Стоит отметить, что в Прудентополисе работает "Музей тысячелетия", посвященный истории и культурному наследию Украины. В некоторых школах обучение проходит на украинском языке. В городе выходят печатные издания на украинском языке, работают радиопрограммы.
Прудентополис – пример того, как украинская культура и язык могут жить за тысячи километров от Родины.
Как выглядит украинский Прудентополис в Бразилии: смотрите видео
