В сети рассказали о заведениях, которые действительно можно считать легендарными во Львове. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение.
Какие заведения советуют посетить?
Львовяне имеют собственное видение относительно тех заведений, которые каждый должен посетить в их городе. Часто они совсем не туристические, но очень колоритные и имеют особое значение. В импровизированный список вошли заведения в разных частях Львова.
В частности:
- Куры гриль на Ярослава Мудрого;
- Чебуреки в Брюховичах;
- Кафе "Уют" возле Магнуса;
- Кафе "Пингвин" возле Оперного;
- Шашлычная на Зеленой на переезде;
- "Летний Сад" на Зеленой;
- "Гопак" на Научной.
О них не пишут на туристических сайтах и не рекомендуют посетить, чтобы хорошо провести время, но от этого они имеют особый шарм, ведь душа города именно в таких "нетуристических" местах.
Сообщение набрало более 60 тысяч просмотров, более тысячи лайков и довольно много комментариев. Пользователи делились тем, какие заведения стоит также добавить в список легендарных.
Какие заведения советуют посетить / Скриншоты 24 Канала
