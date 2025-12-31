24 канал со ссылкой на обсуждение в Тредс анализирует различные взгляды пользователей на то, чем торт отличается от пляцка. В этом материале все же поставим точку, в чем заключается ключевая разница между этими десертами и почему эта тема снова вызвала жаркие споры в соцсетях.

Сладкая война: "пляцок" – не торт

Подобные мысли появляются в Тредс не впервые. Пользователи прямо пишут: "Пляцок - не торт, это разные вещи", и именно такая категоричность вызывает больше всего эмоций. Некоторые объясняет, что пляцок – это многослойная прямоугольная выпечка, которую традиционно режут на куски, тогда как торт ассоциируется с круглой формой и праздничной подачей.

Некоторые пользователи отмечают, что сегодня и торты, и пляцки часто готовят без строгого соблюдения классических рецептов, поэтому граница между ними постепенно размывается.

Пользователи шутят, что достаточно лишь упомянуть слово "пляцок", чтобы в комментариях началась настоящая война – от кулинарных аргументов до языковых и даже региональных вопросов.

Откуда происходит слово "пляцок"

В материалах о кулинарном быте Галичины "Украина молодая" отмечает, что слово "пляцок" фигурирует рядом с традиционными сладостями Львова – сырниками, штруделями и другой выпечкой. В контексте львовской кухни пляцок описывают как выпечку с фруктовой начинкой или невысокий десерт прямоугольной формы, который обычно имеет более простой вид, чем классический торт. В местной традиции пляцки имеют собственную кулинарную специфику, которую сложно свести к обобщенному понятию "торт".

Чтобы понять, почему спор такой острый, стоит вспомнить традиции. В галицкой кухне "пляцки" – это отдельная категория домашней выпечки, которая имеет собственную историю и региональную идентичность. Во Львове и на Галичине их готовили на большие праздники, свадьбы и семейные события, нарезая на ровные прямоугольные куски.

В отличие от этого, торт в современном понимании – универсальный десерт, который может быть любой формы, с различными кремами и декором. Именно столкновение традиционного и современного подходов и становится причиной очередных онлайн-дискуссий.

Любимые торты украинцев сегодня

Несмотря на все споры, украинцы охотно едят и торты, и пляцки – часто даже не задумываясь над названием. Вкусы меняются, классические рецепты адаптируются, а кондитерская культура становится все разнообразнее.

Ранее мы рассказывали, что особое внимание привлекают торты-"визитки" Украины: торт "Ужгород" с мягкой структурой безе, кремом и ароматными орехами, который стал популярным десертом Закарпатья; торт "Херсон" с нежными белковыми коржами, орехами и курагой, символизирующий южный характер региона; и торт "Николаев", который сочетает мягкие коржи с фруктовыми и ягодными нотами.