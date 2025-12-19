24 Канал вдохновился сообщением в Тредс и расскажет о тортах, от которых в восторге украинцы.

В чем огромная популярность торта "Ужгород"?

"Ужгород" – это фирменный торт с мягкой структурой бизе, слоев крема и ароматных орехов, который создал украинский кондитер Валентин Штефаньо.

Этот десерт стал настоящей гастрономической визитной карточкой города Ужгород – его можно найти в местных кондитерских и лакомиться вместе с кофе или чаем.

Торт "Ужгород" / Фото Varosh

Торт "Херсон" – сладкая визитная карточка юга Украины

Торт "Херсон" – это современная сладкая визитная карточка юга Украины, создана в 2019 году в рамках конкурса на гастрономический символ города. Автором десерта стала херсонская кондитерка Анна Воскобойник, которая стремилась передать характер региона через вкус и локальные ингредиенты. Именно этот торт одержал победу и быстро стал ассоциацией с городом.

Особенность торта "Херсон" – легкая, безмучная структура. Его готовят из воздушных белковых коржей с орехами, нежного крема и кураги, что подчеркивает южный характер десерта. Завершает вкус шоколадная глазурь и минималистичный декор из орехов или сухофруктов.

Торт "Херсон" / T.ks.ua

Торт "Николаев"

Торт "Николаев" – это авторский десерт, который позиционируют как сладкую визитку города и пример современной украинской региональной гастрономии. Его создали в рамках инициатив по поиску уникальных вкусов, которые могли бы ассоциироваться с Николаевом и южным характером региона.

Обычно торт "Николаев" готовят на основе мягких коржей или бизе с ореховой ноткой, сочетая их с нежным кремом и фруктовыми или ягодными акцентами. В рецептах часто используют ингредиенты, которые ассоциируются с югом Украины, – орехи, сухофрукты, шоколад или легкие фруктовые прослойки.

Торт "Николаев" / inshe.tv

Какие торты рекомендуют попробовать украинцы?

Многие украинские гурманы в соцсетях делятся своими любимыми сладкими лакомствами – от классических тортов в домашнем стиле до фирменных десертов от кондитерских.

Чаще всего вспоминают:

Медовик – классический украинский торт с тонкими медовыми коржами и кремом на основе сметаны.

Киевский торт – один из символов украинской кондитерской традиции с безе и фундуком.

Фирменные десерты от местных пекарен и мастеров, которые могут иметь авторские рецепты и истории.

Мы ранее писали, что кроме тортов, украинцы активно хвалят и другие сладости. В частности, в популярных материалах о любимых конфетах вспоминают "Южную ночь" и "Королевский шарм" – классические украинские конфеты с шоколадной оболочкой и нежной начинкой, которые занимают почетное место среди любимых лакомств многих украинцев.