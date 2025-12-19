24 Канал надихнувся дописом у Тредсі та розповість про торти, від яких у захваті українці.

У чому шалена популярність торта "Ужгород"?

"Ужгород" – це фірмовий торт із м’якою структурою безе, шарів крему та ароматних горіхів, який створив український кондитер Валентин Штефаньо.

Цей десерт став справжньою гастрономічною візитівкою міста Ужгород – його можна знайти в місцевих кондитерських і ласувати разом із кавою чи чаєм.

Торт "Ужгород" / Фото Varosh

Торт "Херсон" – солодка візитівка півдня України

Торт "Херсон" – це сучасна солодка візитівка півдня України, створена у 2019 році в межах конкурсу на гастрономічний символ міста. Авторкою десерту стала херсонська кондитерка Анна Воскобойник, яка прагнула передати характер регіону через смак і локальні інгредієнти. Саме цей торт отримав перемогу та швидко став асоціацією з містом.

Особливість торта "Херсон" – легка, безборошняна структура. Його готують із повітряних білкових коржів із горіхами, ніжного крему та кураги, що підкреслює південний характер десерту. Завершує смак шоколадна глазур і мінімалістичний декор із горіхів або сухофруктів.

Торт "Херсон" / T.ks.ua

Торт "Миколаїв"

Торт "Миколаїв" – це авторський десерт, який позиціонують як солодку візитівку міста та приклад сучасної української регіональної гастрономії. Його створили в межах ініціатив із пошуку унікальних смаків, що могли б асоціюватися з Миколаєвом і південним характером регіону.

Зазвичай торт "Миколаїв" готують на основі м’яких коржів або безе з горіховою ноткою, поєднуючи їх із ніжним кремом та фруктовими або ягідними акцентами. У рецептах часто використовують інгредієнти, які асоціюються з півднем України, – горіхи, сухофрукти, шоколад або легкі фруктові прошарки.

Торт "Миколаїв" / inshe.tv

Які торти рекомендують скуштувати українці?

Багато українських гурманів у соцмережах діляться своїми улюбленими солодкими ласощами – від класичних тортів у домашньому стилі до фірмових десертів від кондитерських.

Найчастіше згадують:

Медовик – класичний український торт із тонкими медовими коржами та кремом на основі сметани.

Київський торт – один із символів української кондитерської традиції із безе та фундуком.

Фірмові десерти від місцевих пекарень і майстрів, які можуть мати авторські рецепти та історії.

Ми раніше писали, що окрім тортів, українці активно хвалять і інші солодощі. Зокрема, у популярних матеріалах про улюблені цукерки згадують "Південну ніч" та "Королівський шарм" – класичні українські цукерки з шоколадною оболонкою та ніжною начинкою, які займають почесне місце серед улюблених ласощів багатьох українців.