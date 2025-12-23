Нежное желе внутри шоколадного бисквита – это сочетание, перед которым просто невозможно устоять. Тем более когда выглядит пляцок так ярко и аппетитно, что занимает центральное место за столом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Хозяйка".
Как приготовить польский рождественский пирог?
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 12
Ингредиенты:
Шоколадный бисквит:
– 6 яиц;
– 160 граммов сахара;
– 250 граммов муки;
– 2 столовые ложки какао;
– 10 столовых ложек воды;
– 10 столовых ложек растительного масла;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– щепотка соли.
Бисквит:
– 3 яйца;
– 120 граммов сахара;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1 стакан муки;
– 5 столовых ложек воды;
– 5 столовых ложек растительного масла;
– щепотка соли.
Крем:
– 500 миллилитров молока;
– 1 пакетик пудинга;
– 3 столовые ложки сахара;
– 200 граммов сливочного масла;
– 4 вида желе.
Приготовление:
- Белки взбиваем с солью, добавляем сахар и взбиваем до пены.
- Постепенно добавляем желтки, масло, воду и остальные ингредиенты для шоколадного бисквита.
- Выпекаем 30 – 35 минут при 170 градусах, даем остыть и разрезаем на 2 части.
- Так же готовим обычный бисквит.
- Теперь крем. Пудинг смешиваем с молоком, варим до загустения, накрываем пленкой в контакт и охлаждаем до комнатной температуры.
- Все виды желе лучше всего приготовить заранее.
- Взбиваем масло с заварным кремом. Перемазываем обычный бисквит.
- Одну часть нарезаем полосками, выкладываем их на крем и сверху смазываем, между полосками выкладываем желе.
- Накрываем другой половиной шоколадного бисквита.
- Ставим в холодильник, чтобы хорошо пропитался.
Как не испортить бисквит?
Ингредиенты для бисквита должны быть комнатной температуры. Вся посуда должна быть идеально чистой, одна капля жира – и бисквит не поднимется, отмечает Moje gotowanie.
Также не открывайте духовку не менее 25 минут. Из-за перепада температуры бисквит может резко опасть.
