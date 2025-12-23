Без салатов не может обойтись ни один праздничный стол, сообщает 24 Канал. Быстрые варианты с рыбой, сельдью или языком хорошо вписываются в рождественское меню и понравятся гостям.
Как приготовить салат с лососем?
- Время: 5 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– половина упаковки микса салатов;
– 8 – 10 мини шариков моцареллы;
– 8 – 10 томатов черри;
– 10 – 12 маслин;
– половина спелого авокадо;
– 100 граммов слабосоленой рыбы;
– жареный кунжут.
Для заправки:
– пол чайной ложки меда;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 1 чайная ложка французской горчицы;
– немного мягкой обычной горчицы;
– 1 чайная ложка лимонного сока.
Готовим салат, который запомнят: видео
Приготовление:
- Для приготовления соуса смешайте мед, масло, соевый соус, горчицу и лимонный сок. Тщательно все перемешайте и оставьте.
- Салат выложите на тарелку или в салатницу. Сверху добавьте сыр моцарелла, черри, маслины, кусочки авокадо и нарезанную тонкими ломтиками рыбу.
- Полейте салат соусом, посыпьте кунжутом и подайте к столу.
Как приготовить салат с сельдью?
- Время: 10 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 5 отварных в мундире картофелин;
– 2 филе сельди;
– 2 соленых огурца;
– банка консервированного горошка;
– 1 синий лук;
– петрушка, укроп, масло, соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Почистите отваренный в мундире картофель.
- Нарежьте кубиком. Лук, сельдь и квашеный огурец тоже нарежьте кубиком. Зелень измельчите.
- Смешайте все ингредиенты, заправьте маслом, посолите и поперчите. Хорошо перемешайте и подавайте на стол.
Как приготовить салат с языком?
- Время: 30 минут
- Порций: 2 – 4
Ингредиенты:
– 2 отварных куриных яйца;
– 140 граммов отварного языка;
– 100 граммов свежего огурца;
– 80 граммов зеленого горошка;
– 90 граммов домашнего майонеза;
– 10 граммов нежной горчицы;
– соль;
– черный молотый перец;
– свежая зелень петрушки или укропа;
– эстрагон.
Быстрый салат, который сразу исчезнет со стола: видео
Приготовление:
- Заранее отварите язык, почистите его и охладите. Нарежьте его соломкой в 2 – 3 миллиметра толщиной и длиной 5 сантиметров.
- Аналогично нарежьте свежий огурец.
- Замороженный зеленый горошек бросьте в подсоленный кипяток и варите 5 – 6 минут от момента кипения.
- Откиньте его на сито и охладите холодной водой, чтобы прекратить термические процессы. Отварите куриные яйца в подсоленной воде 8 минут, очистите от скорлупы. Разделите их на желтки и белки.
- Желтки разотрите вилкой вместе с солью, горчицей и черным молотым перцем. Яичные белки нарежьте соломкой, а зелень мелко порубите ножом. Соедините все ингредиенты в салатнице.
