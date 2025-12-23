Без салатів не може обійтися жоден святковий стіл, повідомляє 24 Канал. Швидкі варіанти з рибою, оселедцем або язиком добре вписуються в різдвяне меню та сподобаються гостям.
Цікаво Різдвяні пампухи від Лілії Цвіт: перевірений львівський рецепт
Як приготувати салат з лососем?
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– половина упаковки міксу салатів;
– 8 – 10 міні кульок моцарели;
– 8 – 10 томатів чері;
– 10 – 12 маслин;
– половина стиглого авокадо;
– 100 грамів слабосоленої риби;
– смажений кунжут.
Для заправки:
– пів чайної ложки меду;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 1 чайна ложка французької гірчиці;
– трохи лагідної звичайної гірчиці;
– 1 чайна ложка лимонного соку.
Готуємо салат, який запамʼятають: відео
Приготування:
- Для приготування соусу змішайте мед, олію, соєвий соус, гірчицю та лимонний сік. Ретельно все перемішайте та залишіть.
- Салат викладіть на тарілку або в салатницю. Зверху додайте сир моцарела, чері, маслини, шматочки авокадо та нарізану тонкими скибками рибу.
- Полийте салат соусом, посипте кунжутом і подайте до столу.
Як приготувати салат з оселедцем?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 5 відварених у мундирі картоплин;
– 2 філе оселедця;
– 2 квашені огірки;
– банка консервованого горошку;
– 1 синя цибуля;
– петрушка, кріп, олія, сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Почистьте відварену в мундирі картоплю.
- Наріжте кубиком. Цибулю, оселедець та квашений огірок теж наріжте кубиком. Зелень подрібніть.
- Змішайте всі інгредієнти, заправте олією, посоліть та поперчіть. Добре перемішайте та подавайте.
Як приготувати салат з язиком?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2 – 4
Інгредієнти:
– 2 відварених курячих яйця;
– 140 грамів відвареного язика;
– 100 грамів свіжого огірка;
– 80 грамів зеленого горошку;
– 90 грамів домашнього майонезу;
– 10 грамів ніжної гірчиці;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– свіжа зелень петрушки або кропу;
– естрагон.
Швидкий салат, який одразу зникне зі столу: відео
Приготування:
- Заздалегідь відваріть язик, почистіть його та охолодіть. Наріжте його соломкою у 2 – 3 міліметри завтовшки та довжиною 5 сантиметрів.
- Аналогічно наріжте свіжий огірок.
- Заморожений зелений горошок киньте в підсолений окріп та варіть 5 – 6 хвилин від моменту кипіння.
- Відкиньте його на сито та охолодіть холодною водою, щоб припинити термічні процеси. Відваріть курячі яйця в підсоленій воді 8 хвилин, почистіть від шкарлупи. Розділіть їх на жовтки та білки.
- Жовтки розітріть виделкою разом з сіллю, гірчицею та чорним меленим перцем. Яєчні білки наріжте соломкою, а зелень дрібно посічіть ножем. З'єднайте всі інгредієнти в салатниці.
Що ще приготувати на свято?
Наближається Святвечір, тож вартує перевірити себе списком з 12 страв.
А ще вам стане у пригоді улюблений "Наполеон" за рецептом Лілії Цвіт.