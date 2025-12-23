Без салатів не може обійтися жоден святковий стіл, повідомляє 24 Канал. Швидкі варіанти з рибою, оселедцем або язиком добре вписуються в різдвяне меню та сподобаються гостям.

Як приготувати салат з лососем?

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– половина упаковки міксу салатів;
– 8 – 10 міні кульок моцарели;
– 8 – 10 томатів чері;
– 10 – 12 маслин;
– половина стиглого авокадо;
– 100 грамів слабосоленої риби;
– смажений кунжут.
Для заправки:
– пів чайної ложки меду;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 1 чайна ложка французької гірчиці;
– трохи лагідної звичайної гірчиці;
– 1 чайна ложка лимонного соку.

Готуємо салат, який запамʼятають: відео

Приготування:

  1. Для приготування соусу змішайте мед, олію, соєвий соус, гірчицю та лимонний сік. Ретельно все перемішайте та залишіть.
  2. Салат викладіть на тарілку або в салатницю. Зверху додайте сир моцарела, чері, маслини, шматочки авокадо та нарізану тонкими скибками рибу.
  3. Полийте салат соусом, посипте кунжутом і подайте до столу.

Як приготувати салат з оселедцем?

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 5 відварених у мундирі картоплин;
– 2 філе оселедця;
– 2 квашені огірки;
– банка консервованого горошку;
– 1 синя цибуля;
– петрушка, кріп, олія, сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Почистьте відварену в мундирі картоплю.
  2. Наріжте кубиком. Цибулю, оселедець та квашений огірок теж наріжте кубиком. Зелень подрібніть.
  3. Змішайте всі інгредієнти, заправте олією, посоліть та поперчіть. Добре перемішайте та подавайте.

Як приготувати салат з язиком?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2 – 4

Інгредієнти:
– 2 відварених курячих яйця;
– 140 грамів відвареного язика;
– 100 грамів свіжого огірка;
– 80 грамів зеленого горошку;
– 90 грамів домашнього майонезу;
– 10 грамів ніжної гірчиці;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– свіжа зелень петрушки або кропу;
– естрагон.

Швидкий салат, який одразу зникне зі столу: відео

Приготування:

  1. Заздалегідь відваріть язик, почистіть його та охолодіть. Наріжте його соломкою у 2 – 3 міліметри завтовшки та довжиною 5 сантиметрів.
  2. Аналогічно наріжте свіжий огірок.
  3. Заморожений зелений горошок киньте в підсолений окріп та варіть 5 – 6 хвилин від моменту кипіння.
  4. Відкиньте його на сито та охолодіть холодною водою, щоб припинити термічні процеси. Відваріть курячі яйця в підсоленій воді 8 хвилин, почистіть від шкарлупи. Розділіть їх на жовтки та білки.
  5. Жовтки розітріть виделкою разом з сіллю, гірчицею та чорним меленим перцем. Яєчні білки наріжте соломкою, а зелень дрібно посічіть ножем. З'єднайте всі інгредієнти в салатниці.

